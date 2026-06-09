Karambol: Mina raskrinkala Viktora i otkrila da se tajno ljube, on podivljao kao nikad do sad! Obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)

Haos pred sam kraj emisije!

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je novu temu u emisiji "Pretres nedelje", a na red je došao odnos Mine Vrbaški i Viktora.

- Ona dobrotom pokušava da mi priđe, pravi mi hranu dok sam na treningu, ostavi mi neki poklon. Ja kad vidim neke druge stvari ne želim tu komunikaciju. Ja imam pravo da se sklonim kad god hoću, a kad je okej da komuniciram. Ja neću više onako prisan odnos da dozvolim da se ona ne bi ponižavala i da ne bi gledali naši roditelji. Ona mene ucenjuje, govori da sam najgori i da ja želim da ona lomi. Ona je danas rekla da sam ja nju terao na one stvari. Vidim da je spremna sve da mi kaže da bi me najstrašnije ocrnila i odlučio sam da nemamo nikakvu kominikaciju i da ne pokušava da budemo dobri - govorio je Viktor.

- On je mene klasično iskoristilo. Kad je trebalo da nam bude pola godine ostavila sam mu poklon ispod jastuka, mali parfem koji je poslao meni Boris. Pokazala sam mu na wc, videla da nije okrenuta kamera, rekla sam mu da priđe, a pošto sam bila nominovala rekla sam da sam želela da pravim ručak da normalno pričamo, a onda smo krenuli da se grlimo i da se ljubimo, a ja ništa nisam molila. On je meni rekao da mu treba još par dana da smiri svoju glavu - pričala je Mina.

- Pričaj šta god hoćeš - dodao je on.

- On se ljubio sa mnom, hvatali smo se, smejali... To Sofija može da zna, iako nas dve ne pričamo. Ona je čekala, izašla i onda rekla: "Nisam znala da se još nisi vratila unutra", a Viktor je prošao pored nje. Zbog toga je u meni bes i mržnja - rekla je ona.

- Ona dolazi kod mene, ostavlja mi ceduljice i na svaki način pokušava da ima komunikaciju sa mnom. Ja sam video neke stvari, nisam zamerio, ali da me ona nije pitala ja to ne bih ni govorio. Ona je mene izluđivala. Sve što ja dobro radim prema njoj ona koristi protiv mene - pričao je Viktor.

- Ispada da se ljubio sa mnom da bi meni učinio. Ne mogu da verujem da nećeš da priznaš da si se ljubio sa mnom - dodala je Mina.

- Ne pada mi napamet da se raspravljam sa ovom budaletinom - odbrusio je on.

Viktor je pukao i naravio haos, a obezbeđenje ga je jedva obuzdalo.

Autor: A. Nikolić