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Plače kao kiša! Aneli ne dolazi sebi jer je Sofija sipala Đukiću piće u usta, on ne može da je smiri: Zaljubljena sam u tebe, RAZOČARALA ME JE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama ne jenjava!

Aneli Ahmić je nakon haosa sa Terzom otišla u izolaciju kako bi legla da spava, a tom prilikom je došao Filip Đukić, koji je zatekao uplakanu, pa je tako porazgovarao sa njom.

- Ja je uzela za omiljenu, bila uz nju kada je bilo najteže, a ona ti sipa piće u usta?! A što ti lažeš da ti nije sipala piće u usta?! To su kur*anjska posla - rekla je Aneli.

- Pa šta i da mi je sipala - pitao je Đukić.

- Ja sam se zaljubila u tebe! Šta je bre ono, počeo je da me vređa?! Ja sam otišla da se presvučem, dolazi mi Dača i govori mi šta se desilo i kune me da ne kažem Terzi. Ja nisam rekla, niti sam izašla, ja sam otišla u pab i počela sam da plačem - plakala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbog čega?! Zbog Sofije?! - pitao je Đukić.

- Da, mene to boli, ja sam je uzela za omiljenu, mene je to zabolelo. Ona mi je glumila drugaricu, ja znam njene namere, šta mi je pričala za Viktora ispod jorgana i šta če raditi i zato što sam igrala sa Terzom, ona se meni sveti - plakala je Aneli.

- Bezveze se napravilo sr*nje, a Dača ti je rekao da bi ti napravila sr*nje pijana - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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