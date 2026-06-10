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DOKTOR ZA LJUBAV: Toša rešava probleme Aneli i Filipa, stavili sve karte na sto i otkrili šta zameraju jedno drugom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu lako!

Aneli Ahmić i Filip Đukić razgovarali su sa robotom Tošom o njihovom odnosu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filipe, da li je Aneli rekla da se skloniš od nje maločas od nje, dok priča sa mnom? - upitao je Toša.

- Da. Pre toga, ja sam tebe zvao da pričaš sa njom, da je vratiš u normalu - kazao je Filip.

- Zaljubljena sam u njega i ne želim da prećutim neke stvari koje mi smetaju - rekla je Aneli.

- Ona je mene oduvala. Rekla je da je kraj za neke stvari - kazao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- To se ona šalila - dodao je Toša.

- Ona voli tenziju - kazao je Filip.

- Tošo, pogađa me kako priča, koje stvari izgovara za stolom. Tošo, evo reci mi ti, kako gledaš na naš odnos? - upitala je Aneli.

- Ti vološ tenziju i svađu, a Filip je mirniji tip - kazao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona voli da iz gluposti napravi sra*e - kazao je Filip.

- Tošo, ja sam ti rekla za ovu situaciju večeras da je Filip kriv jer je od Sofije uzeo piće, ali ona me je tu najviše razočarala - kazala je Aneli.

- Pa šta ako sam uzeo piće? Je l' to znači da Sofiju želim da ka*am? - upitao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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