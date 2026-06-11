Rekao je da Staniju toliko voli da će je oprati od ljubavnice: Dačo izneo ŠOK informacije koje mu je Asmin ispričao! (VIDEO)

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- Ja verujem Dači da su određene stvari istinite. Ti imaš pravo da se sprdaš sa njihovim mozgovima. Ti kad si mi donosio čokoladice, kad je on bio sa Aneli i drugim devojkama, mene on tada nije interesovao - rekla je Maja.

- Zaboravio sam najbiniju rečenicu. On je meni govorio da Staniju toliko voli da će oprati vezu sa tobom i da će on biti taj koji je prevario da je opere od uloge ljubavnice - rekao je Dača.

- Sve sam tada radila iskreno i stojim iza svakog svog postupka. Napravila sam to, osuditer me za to. desilo se to. Osudite me, boli me d*pe - rekla je Aneli.

- On je meni govorio pijan volim te na vratima, ja sam rekla mrš u hotel. Rekao je da će da pravi Sofiju i Armanda - rekla je Maja.

- Rekao sam da ste ista go*na i Aneli i Stanija. Rekao sam da ovded ima 25 žena i nisu u stanju da održavaju 200 kvadrata. Mi muškarci treba da čiste - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović