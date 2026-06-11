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Zna nešto što bi ga ZGADILO NACIJI! Mina neće da otkrije s čime drži Viktora u šaci, on na ivici sloma (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Biće novih haosa?!

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Mini Vrbaški.

- Rekla si Bori Santani da kada bi iznela jednu stvar o Viktoru niko ga više ne bi pogledao, o čemu se radi - glasilo je pitanje.

- Kao što je on rekao juče, tako imam i ja... - rekla je Mina.

- Rekla je kada je bacio pare da je sva bila u modricama od njega - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam to rekao, to se odnosilo na mišljenje o drugim ljudima...Ovo već prelazi granicu boleštine šta ona radi. Ova devojka je toliko bolesna. Ja sam samo za to držao u šaci nju, za to mišljenje o drugim ljudima - rekao je Viktor.

- Ja sam rekla da to nije tačno, 15 puta sam rekla da nije tačno da si pe*er. Ti i ja smo se dobro upoznali, mnogo dobro se znamo - rekla je Mina.

- Baš zato sedi i ćuti - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svako je pokazao svoje pravo lice, ja ne pravim od tebe ništa - rekla je Vrbaški.

- Zamisli koliko je ona bolesna devojka kada ide kod Stanije da bi uzela pare, ona je bila ta koja je trčala za mnom - rekao je Viktor.

- Ja mislim da sam ja pokazala kako treba muškarac da se ponaša u vezi, ja sam bila muškarac u svemu ovome, drago mi je što primenjuje neke stvari na drugoj strani. Mlad je, njemu imponuju ove stvari - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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