Ipak joj ne smeta Bora! Virnuo kod Anastasije dok se tuširala, ona se smeška: Nisam te dugo video... (VIDEO)

Šok za šokom!
Bora Santana ušao je u toalet u kom se Anastasija Brčić, sa kojom skoro pa svakodnevno vodi žestoke verbalne okršaje za crnim stolom i van njega, tuširala, pa je tako virnuo, dok se ona smeškala.
- Nikada u životu nisam gledao tuđe devojke - rekao je Bora.
- Ti mene izbegavaš - rekao je Bora, a potom je krenuo da prilazi kabini u kojoj se Anastasija tuširala.
- Beži, beži - terala je ga je ona.
- Da vidim, nisam te dugo video - rekao je Bora, dok se Anastasija smeškala.
Autor: Nikola Žugić