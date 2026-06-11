NAJAVIO IM DEVET KRUGOVA PAKLA! Uroš se nameračio na Maju i Alibabu, pa mu postavio pitanje: Koja je njena tarifa?! (VIDEO)

Au!

Dok je emisija ''Pitanja gledalaca'' u toku Uroš Stanić je iskoristio priliku da isprovocira Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- Us*ravam se u živote poslednjih mesec dana - rekao je Uroš.

- Tata treba da častiš - rekla je Maja.

- Tata treba da častiš, da mi pronađeš još par mušterija - rekao je Uroš.

- Je l' si ti spominjao da je ona prostitutka iz Budve? Koja tarifa Asmine? Koja je tarifa Maje Marinković? Je l' ima tarifu ili je za džabe? - dodao je Uroš.

- Opusti te se i spremite se za pakao. Devet krugova pakla - nastavio je Uroš.

- Kako ti se zove tata? - pitala ga je Maja.

- Taki - odgovorio je Uroš.

- Taki, on ne pravi p*dere - rekla je Maja.

Autor: Teodora Mladenović