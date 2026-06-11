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Veza sa Matorom ili radnje iz Bajadere? Anita promenila ploču o svojim blamovima, Anđelo je zakucao i otkrio da o njoj ima još prljavštine! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama se nastavlja!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Darko Tanasijević pročitao je pitanje koje je bilo za Anitu Stanojlović.

- Šta smatraš većim blamom odnos sa ženom ili to što si radila u "Bajaderi"? - glasilo je pitanje.

- Ništa nisam radila u Bajaderi, a kad se porodim videću da postanem zaštitno lice. Što se tiče Matore neću da se pravdam to je novo iskustvo koje me je naučilo mnogim stvarima. Pametnija sam i iskusnija, svako iskustvo je dobro iskustvo - rekla je Anita.

- Ona ovim odgovorom pokazuje da joj ništa nije blam, a do pre dve nedelje je pričala da će najviše da se kaje jer je bila sa ženom. Ovo je njena nemoć jer je svesna šta je radila sa Matorom i šta je radila u "Bajaderi" - dodao je Anđelo.

- Razmislila sam i nemam čega da se stidim. Kako me je naučila veza sa Matorom tako je i veza sa Anđelom. Matora me je naučila da više poštujem porodicu, da treba da razmišljam o detetu, a Anđelo me je naučio da više poštujem sebe - poručila je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Sledeće pitanje bilo je za Jovanu Tomić Matoru.

- Kako možeš da se družiš sa Jovanom pevačicom kad je ona drugarica sa Stefani? - glasilo je pitanje.

- Ne družim se. Družila sam se kad je bila dobra sa Stefani, a onda sam napolju dobila poruku od jednog prijatelja da je nešto izjavila za mene i smrt moje majke, pa mi se izvinila i rekla da nije tako. Pružila mi je ruku kad je došla, ali nikad ne bi mogla da mi bude drugarica. Najveća greška mi je što sam je pustila u kuću - govorila je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Sledeće pitanje bilo je za Anitu Stanojlović.

- Optužuješ Anđela da je bio lažan, a ti si ga proganjala, pretila, bežala po šumama. Kako on može da bude lažan? Tvoji postupci su pokazali. Dečko je izašao, video klip iz Bajadere i odjavio te - glasilo je pitanje.

- Nisam znala kako više da se borim za ljubav mislila sam da ću da ga zadržim. On je sam sebe odao da je mene lažno branio, a mislio sve što je malopre rekao. Otkriva svoje pravo lice. Video je on klip Bajadere na superfinali pa je ostao sa mnom - govorila je Anita.

- Pa ima još. Ivan je rekao da ovde postoji još jedan snimak. Napolju postoji snimak za koji je rekla da će da tuži hotel, a ona taj hotel nije tužila. To je bio jedan od razloga zbog kojih sam otišao, a ostale stvari su bilo ponašanje koje nije bilo kao što je bilo ovde - dodao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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