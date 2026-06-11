Anita trudnoćom krije da je lezbijka? Anđelo sklopio sve kockice, zbog ovoga misli da joj odnos sa Matorom nije bio samo eksperiment! (VIDEO)

Drama na samom početku!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Darko Tanasijević pročitao je pitanje koje je bilo za Anitu Stanojlović.

- Tvrdiš da nisi lezbijka i da je brak sa Matorom eksperiment. Prevarila si je na dan venčanja sa ženom, pa što nisi sa muškarcem? Priznaj da si lezbijka i da to prikrivaš trudnoćom - glasilo je pitanje.

- Boli me uvo da se pravdam. Ovo smo pričali pre dve sezone, a ja posle tri godine neću da polemišem o tome. Gledaoci su sve čuli, to je davno prošla priča. Ako veruju da sam to neka veruju, njihov problem - rekla je Anita.

- Ja sam se pre kompleksirala kad ona to kaže i imala sam reakcije, a sad kapiram da se kaje i da sam joj greška. Ne verujem da sam joj bila eksperiment jer to nije eksperiment. Ja se ne kajem, radila sam šta sam htela - dodala je Matora.

- Kad je bila sedmica stao sam uz nju kao i za sve, a i za stvari koje me je lagala. Kad se takve stvari ponove i dese to ne može da bude izlet. Ona je to što jeste, a to što je u vezi sa momkom ne amnestira ono što jeste. Ona je bila u gej odnosu, to je što je i bilo ko ko ima takav izlet nije čist - govorio je Anđelo.

- Anđelo Ranković je nju branio životom i govorio da joj je to bila greška, izveo je na pravi put, a sad kaže da je to njeno opredeljenje. Znači ona da nije pokazala napolju da je ljubomorna on bi bio sa biseksualnom osobom celog života. Ne mislim da je Matora bila eksperiment nego joj se svidela Matora jer je imala loša iskustva sa muškarcima. Njoj se svidela druga devojka u odnosu. Ako je nju Anđelo izveo na pravi put onda je on najmanje kompetentan da kaže da je biseksualna. On je nju lažno branio, bio ljubomoran na Matoru i mislio da će da se vrati njoj - pričao je Luka.

- Ništa ne pokazujem ja lažno samo je ona to pokazala. Lagala me je za milion stvari i imam pravo da smatram da je i to lagala i da je to volela i uživala u tome - rekao je Ranković.

- Iskompleksirao se jer sam rekla da je Matora bolja osoba od njega - poručila je Anita.

Autor: A. Nikolić