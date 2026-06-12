AKTUELNO

Zadruga

KAD BI REKAO KAKO MU JE BILO SA MNOM, LETELE BI GLAVE: Stanija misli da je njena veza s Asminom bila pravi RAJ u odnosu na njegov odnosa sa Majom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dala svoj sud!

Stanija Dobrojević je u emisiji ''Gledanje snimaka'' dobila reč od voditeljke Ivane Šopić, kako bi prokomentarisala odnos Asmina Durdžića i Maje Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da sam sad ušla, mislim da bih likovala zbog ovih problema Maje i Asmina. Mislim da su me oprali, svakako. Ne likujem, to moram da lažem. Mislim da imaju ozbiljne probleme, ne samo Majina ljubomora, već brojne probleme. Kad vidim šta izgovaraju jedni o odrugima, to nije zanemarljivo. Kad bi on rekao kako je bilo pored mene i sa mnom, letela bi mu glava. Maja je toga svesna, ja je sad po prvi put vidim kao donju i da ćuti. Mislim da se istrošila u svojim odnosima - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

NE BI GA PIPNULA DA NIJE MOJ BIVŠI: Stanija uverena da je Maja ušla u odnos sa Asminom da bi joj NAPAKOSTILA i skrenuča pažnju na sebe! (VIDEO)

Zadruga

DA POSTOJE SVEDOCI, NE BIH BILA SA NJOM: Matora otkrila da bi dala Dragani ŠUT-KARTU kada bi joj neko rekao da je flertovala sa drugom osobom! (VIDEO)

Zadruga

NE ŽELI DA PRIZNA DA SAM MU NAJVEĆA LJUBAV: Stanija jednim delom za sunovrat ljubavi sa Asminom okrivila NENU OPOZICIJU, pa priznala da je prema njoj

Domaći

Kad bi ovo čuo, POZLILO BI MU! Sandra Obradović uzvraća udarac: Pozvali smo je nakon što je Luka prozvao, evo šta nam je rekla

Domaći

DA SAM TO ZNALA, NIKADA VIŠE NE BI BIO SA NJOM! Džehva se prisetila Anđelove veze sa Teodorom Džehverović, pa dala blagoslov da uđe u emotivan odnos s

Zadruga

Izdao me je kad je bilo najteže: Sofija oplela po Terzi, poručila mu da mu je Munjez neprijatelj, pa izazvala njegovu reakciju! (VIDEO)