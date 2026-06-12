KAD BI REKAO KAKO MU JE BILO SA MNOM, LETELE BI GLAVE: Stanija misli da je njena veza s Asminom bila pravi RAJ u odnosu na njegov odnosa sa Majom! (VIDEO)

Dala svoj sud!

Stanija Dobrojević je u emisiji ''Gledanje snimaka'' dobila reč od voditeljke Ivane Šopić, kako bi prokomentarisala odnos Asmina Durdžića i Maje Marinković.

- Da sam sad ušla, mislim da bih likovala zbog ovih problema Maje i Asmina. Mislim da su me oprali, svakako. Ne likujem, to moram da lažem. Mislim da imaju ozbiljne probleme, ne samo Majina ljubomora, već brojne probleme. Kad vidim šta izgovaraju jedni o odrugima, to nije zanemarljivo. Kad bi on rekao kako je bilo pored mene i sa mnom, letela bi mu glava. Maja je toga svesna, ja je sad po prvi put vidim kao donju i da ćuti. Mislim da se istrošila u svojim odnosima - rekla je Stanija.

Autor: S.Z.