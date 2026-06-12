MUČE GA MISLI: Viktor se poverio Staniji, priznao da ga plaši Minina potencijalna trudnoća, pa se Ivan brže-bolje umešao! (VIDEO)

Šok!

Stanija Dobrojević razgovarala je sa Viktorom Gagićem za stolom u kući Odabranih.

- Zamisli, posle najveće svađe, Mina priča da je možda trudna - rekao je Viktor.

- Briga te, ajde, zezaj se tu malo sa Stanijom - kazao je Ivan.

- Ivane, ajde, ne budi ironičan. Pričam sa njim. Situacija ti je ozbiljna, jer si sad potencijalni tata. Ja se od muke smejem sad - rekla je Stanija.

- Koliko si ti kvarna. Planiraš li da pričaš nešto nasamo sa Viktorom? - dodao je Ivan.

- Ne, nemoj da se mešaš - rekla je Stanija.

- Boli me ku*ac, ne pričam sa tobom, nego sa njim - kazao je Ivan.

- Pričam sa dečkom, a ti mi ne daš. Viktore, mi ne flertujemo, ne peckamo, ali ne možemo da komuniciramo jer su meni bliski učesnici ovde napakovali da se mi muvamo. Situacija u kojoj si ti sada, nije naivna nikako. Meni zameraju svakog muškarca ovde s kojim razgovaram, a izgleda si ti sledeći na redu - kazala je Stanija.

Autor: S.Z.