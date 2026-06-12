Pronašli zajednički jezik: Vanja i Janjuš bili na korak do raskida, mnogi takmičari su se prerano obradovali! (VIDEO)

Uspeli da reše probleme!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari su imali priliku da pogledaju žestoku svađu Marka Janjuševića Janjuša i Vanje Živić nakon koje su raskinuli.

- Ne treba da igra zbog svog problema. Ona nije popila, ali kaže da ju je muzika ponela. Ona je mislila da ja njoj nešto branim, pošto je znala šta radim otišao sam da zaspim. Zagrlili smo se. Ja dok sam spavao ona je nešto pričala sa Todićkom i onda je rekla da se derem svaki dan, a kad sam se ja drao? Možda sam par puta razgovetnije pričao. Ja sam rekao ne želim više. Ne vičem, ne derem se, možda sam dva puta povisio ton - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić