Napravila je CARSKI REZ na licu, bila je sva u zavojima, NISAM JE VIDEO: Luka rešio da dokrajči Aneli Ahmić, izvređao je kao nikad do sada: Kadropaćenik... (VIDEO)

Ne štedi reči na njen račun!

Darko Tanasijević, voditelj i novinar portala Pink.rs, podigao je Luku Vujovića, kako bi sa njim porazgovarao o njegovom sukobu sa, sada već, bivšom verenicom Aneli Ahmić.

- Rekao si da ćeš svakog dana komentarisati koje je Aneli zlo. Šta si do sada shvatio, kakvo je ona zlo, ko je ona, šta je ona - pitao je Darko.

- Očarana time kako je neka nepoznata ušla ovde i napravila haos sa nekim temama, prevarila bivšeg, svađala se s porodicom, pa je sve skupila da to sve radi Aneli Ahmić. Aneli Ahmić je pokazala ko je i šta je. Terza joj je bio prijatelj sa kojim se čula svaki dan, Ivan isto, pored toga i MIlica Veličković, danas, to su joj najgori neprijatelji, pa imamo i mene. Lagala je za moju ženu, lagala je da sam je tukao...Ona je rekla da je Nora imala traume, naglo parkirao auto i vozio 200 na sat. Ja ću da uporedim Aneli Ahmić i Anitu, da vidiš kakvu situaciju imamo. Aneli je pokazala katastrofalan odnos sa Janjušem, misli sve najgore, odnos sa mnom, misli sve najgore. Anita je sa Anđelom pokazala najbolji odnos, razočarana, pa je pričala tako, sa mnom ima sada odnos, koji se vidi kakav je. Aneli napolju i ovde je totalno drugačija osoba. Napravila je carski rez na licu, bila je napolju na operacijama, bila je zavijena u zavojima nisam je ni video, a ona mene isprozivala za si*e, za viseća ja*a. Sve što priča je kontra. Ja sam rekao da sam srećan i zadovoljan, ona je pokušavala mesecima da me zgadi Aniti - rekao je Luka.

- Je l' u pravu Anita kada je rekla da je ona pokušavala da te ogadi i Anitinoj porodici - pitao je Darko.

- Da, naravno, jasno je kao dan, ako je ona srećna u tom odnosu, koju potrebu ona ima da priča kako će tek ona da priča kakav sam ja Noi otac...Ona je kadropaćenik koji samo traži temu, da te podsetim kada me je namestila za ono pismo kod Đedovića - rekao je Vujović.

- Ti bi Filipa odrobijao - pitao je Darko.

- Ja sam tada u januaru rekao dve situacije...Filip je neko ko je inače hladna osoba, ko ne pokazuje lako emocije, znam iz detinjstva, nije toliko pokazivao emocije. Istina je da je Filip pokazao kroz učešće da smo mi manje prijatelji, nego ja. On Aniti nije pričao da sam mu ja prijatelj, dok sam ja Aneli ovde pričao da mi je prijatelj. Svi komentarišu Filipa ovde, pa i Aneli kakva je?! Aneli je znala kakav mi je Filip prijatelj, pa je išla sa njim - rekao je Luka.

- Zbog čega si ubeđen da Anđelo Ranković pokušava da ogadi tebe i Anitu jer je ljubomoran što je tvoja i Anitina veza sto puta bolja od one koju je on imao sa njom - pitao je Darko.

- Da, jer stalno govori da nije prežalila, da je rak-rana. On kaže: "vi ste mene nominovali u Odabranima, pa vas ja stalno navodim", nebitno koja je anketa, on bi nas naveo na svakoj lošoj. Evo imamo da je Anita bila nemoćna, volela ga je i iznela je laži, koju potrebu onda ti sada imaš da komentarišeš da je ona sve najgore?! Druge ne komentariše, samo Anitu gazi, za njega je najgora, a ovde šta se sve dešava u odnosima. Kalkuliše, rekao je za Anitu i mene da smo deklarisani biseksualci, kao da će ceo život biti lezbijka, što je onda takvu prihvatio i branio od Matore?! Znači, on je izveo na pravi put, pa govori da bi opet bio sa takvom ženom?! - rekao je Vujović.

Autor: Nikola Žugić