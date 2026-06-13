AKTUELNO

Zadruga

Poskidao im maske! Dača izanalizirao sukob Luke i Anite s Aneli: Šta njega briga što... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskren do koske!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Daču Virijevića, kako bi prokomentarisao svađu Luke Vujovića i Anite Stanojlović sa Aneli Ahmić.

- Ti si istakao da Aneli i Luka jedva čekaju bilo kakav vid komunikacije, ko više i na koji način si to shvatio - pitao je Darko.

- Ja sam to prokomentarisao jer sam video da su se svađali oko tri paradajiza. Luka je napravio havariju na osnovu neke peckalice, to me je podsetilo na osmicu kada su isto tako se svađali oko sitnica, pa posle toga imali se*s i hotelu. Ako već znaš da hoće temu, da hoće Aneli da bude žrtva, onda izignorišeš. Mislim da se Luka pali na sve ovo i da on stvara nove teme, tako što vraća sve na staro, vraća šta je ona gurala u vaginu, da li je ona čista ili prljava...Zašto on komentariše sve to i zašto komentariše da li Anđelo treba da pobedi?! Luka i Filip Đukić, koji su predstavljali prijateljstvo kao najjače, oni govore ovde kao: "pa šta". Oni su to tako banalizovali, pa sam skontao da im je jedino bitno da budu tema i da se raspravljaju. Što on ubacuje sada Anđela i Aneli?! Sada vraća na tapet sve ono što je Anita pričala. Večeras ga slušam, kaže: "hajde bre, kao da mi ne znamo i Filip, ako je nama radila ove stvari meni i Asminu, što ne bi i Filipu", znači ti ga upozoravaš da će da završi kao ti?! Šta tebe boli ku*ac - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne može to da bude kao pre: Đukić misli da je definitivno puklo između njega i Luke, progovorio i o bliskosti s Aneli (VIDEO)

Zadruga

Pomirenje na pomolu?! Terza nikad iskrenije progovorio o odnosu sa Sofijom, pa priznao: Kad gledam ovo, zahvalan sam Bogu što nisam s Minom (VIDEO)

Zadruga

Nije im pošlo za rukom! Učesnici pokušali da otvore oči Aniti i Luki zbog neslanih šala na račun trudnoće, Vujović skočio (VIDEO)

Zadruga

JOŠ JEDNO POMIRENJE! Terza prišao Mioni i Ša, pa im se IZVINIO za sve što im je rekao i uradio! (VIDEO)

Zadruga

Pravo u centar! Dačo siguran da će Aneli ostati Lukina neprežaljena ljubav, pa udario na Anitu: Ti si pokondirena tikva! (VIDEO)

Zadruga

HAOS ZA STOLOM! Luka otkrio do kada planira da se PONIŽAVA s Aneli Ahmić (VIDEO)