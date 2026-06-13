Poskidao im maske! Dača izanalizirao sukob Luke i Anite s Aneli: Šta njega briga što... (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Daču Virijevića, kako bi prokomentarisao svađu Luke Vujovića i Anite Stanojlović sa Aneli Ahmić.

- Ti si istakao da Aneli i Luka jedva čekaju bilo kakav vid komunikacije, ko više i na koji način si to shvatio - pitao je Darko.

- Ja sam to prokomentarisao jer sam video da su se svađali oko tri paradajiza. Luka je napravio havariju na osnovu neke peckalice, to me je podsetilo na osmicu kada su isto tako se svađali oko sitnica, pa posle toga imali se*s i hotelu. Ako već znaš da hoće temu, da hoće Aneli da bude žrtva, onda izignorišeš. Mislim da se Luka pali na sve ovo i da on stvara nove teme, tako što vraća sve na staro, vraća šta je ona gurala u vaginu, da li je ona čista ili prljava...Zašto on komentariše sve to i zašto komentariše da li Anđelo treba da pobedi?! Luka i Filip Đukić, koji su predstavljali prijateljstvo kao najjače, oni govore ovde kao: "pa šta". Oni su to tako banalizovali, pa sam skontao da im je jedino bitno da budu tema i da se raspravljaju. Što on ubacuje sada Anđela i Aneli?! Sada vraća na tapet sve ono što je Anita pričala. Večeras ga slušam, kaže: "hajde bre, kao da mi ne znamo i Filip, ako je nama radila ove stvari meni i Asminu, što ne bi i Filipu", znači ti ga upozoravaš da će da završi kao ti?! Šta tebe boli ku*ac - rekao je Dača.

Autor: Nikola Žugić