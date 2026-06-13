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TI SI LAŽNA LEZBIJKA! Mića uveren da je Dragana u odnosu sa Matorom zbog lične koristi, Asmin tvrdi da će Tomićevoj okrenuti leđa zbog porodice: NJEN OTAC NIKAD NEĆE PRIHVATITI OVU VEZU (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napeta situacija u emisiji ''Sa mesta splačina!''

Tokom emisije ''Sa mesta splačina'', potegla se tema oko odnosa Jovane Tomić Matore i Dragane Stojančević, te je Asmin Durdžić dao svoj sud o tome.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dragana treba da kaže svom tati da je prihvati kao svoju ćerku, a da ona kaže da mu ti, Matora na oči neće izlaziti. Ako to njen otac ne prihvati, ona će sigurno prihvatiti oca - kazao je Asmin.

- Ona je izabrala mene, ali se nada i želi da će njena porodica sa njom, ne sa mnom, spustiti loptu - kazala je Matora.

- Šta ako on ne prihvati da s njom izgladi odnos? Ona će onda sigurno reći ''Matora, izvini, ali meni je porodica važnija'' - kazao je Asmin.

- Ona ne staje ni na moju, ni na njihovu stranu. Ona samo treba sa njima da popriča i porazgovara - kazala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Matora, ti si nju gurnula u problem, kada si sa njom ulazila u odnos. Ti si se njoj udvarala, a znala si da ona nije tada imala žene - dodao je Mića.

- Mićo, da li sam je ja terala, ili je ona sama to želela? - upitala je Matora.

- Nisi, ali ona nije bila le*bejka pre, sada je možemo gledati kao bise*sualku - rekao je Asmin.

- To je za porodicu udar najveći na svetu. Roditeljima je teško da to prihvate, jer im je ćerka pre toga imala partnere, a ne partnerke. Draganin otac nije znao da je Dragana le*bejka, zato je to sad i problem - kazao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mićo, ti bi sve prihvatio, sam da je odnos muško-ženski, samo jer smo nas dve žene, koje smo zajedno, ti ne prihvataš - rekla je Matora.

- Dragana je problem. Više od godinu dana ima problem sa porodicom, a živi sa Matorom. Ona umesto da reši problem sa porodicom, ona pred kraj rijalitija govori o problemu koji ima sa svojom porodicom - kazao je Asmin.

- Dragana, ako je partner problematičan, u odnosu dvoje ljudi, može da dođe do promene i poboljšanja, ali ako je tvoj otac nezadovoljan tvojim izborom, to nikako nikad ne može da se promeni, to mora da ti bude jasno. Ti si lažna lezbejka - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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