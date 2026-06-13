OHLADILA SAM SE ZBOG NJEGOVIH POSTUPAKA: Aneli opisala Filipa kao slabića, on shvatio da menja priču jer ne želi da ozvaniči odnos sa njom: PRIČA TI NE PIJE VODU! (VIDEO)

Šok!

Naredni gosti u emisiji ''Sa mesta splačina'' bili su Teodora Delić, Aneli Ahmić i Teodora Delić.

- Kako ti deluje odnos Filipa i Aneli? Ko je tu iskren, ko nije? - upitao je Dača.

- Filip je jasan. On je rekao da ne želi da ulazi u odnos s njom. Rekao je da ima emocije prema njoj i da je na nekoj većoj lestvici u odnosu na druge devojke. Imamo s druge strane Aneli, koja negde voli da bude pobednik, te joj je Filip odlilno došao, da bi bila pobednica, u odnosu na druge devojke. Kad kažem to, mislim na Anitu, Maju, pa čak i mene. Mnogi jesu pokazali sujetu zbog tog odnosa. Mislkim da Anita i Aneli ne bi trebalo da imaju nikakav odnos, jer su njih dve na istom nivou, jer je rekao da ne bi bio u vezi sa ženom sa detetom, ali da ipak prema Aneli ima najveće emocije - rekla je Teodora.

- Ma, Anita je završena priča, što se mene tiče. Ona je najnebitnija pobednica, a ovde se istakla preko mene, a ne zbog veze sa Lukom. Inače, da ih komentarišem okolo, to ne, samo u emisiji kada sam pitana. Kada sam bila u Odabranima, išla da izrežem kupus, a ona je bez razloga rekla ''Bože sačuvaj''. Ja imam pravo da ulazim u Odabrane, jer sam ove nedelje tu. Mene čovek ne zanima Luka - kazala je Aneli.

- Da li misliš da su se Teodora i Filip gledali tokom žurke? - upitao je Dača.

- Ne zanima me to - kazala je Aneli.

- Da li si i Filipa precrtala? - upitao je Dača.

- Mi smo sada dobri. Ohladila sam ga zbog njegovih postupaka, da. Ne dopada mi se jer ne zna da me odbrani. On i ja ćemo ostati dobri, ali nikada nećemo biti zajedno. Fizički se jesam zaljubila, privlači me, ali ne želim pored sebe muškarca koji se ponaša kao on, kao da sam se probudila i osvestila - kazala je Aneli.

- Rekla si za njega više puta da je kukavica - rekao je Dača.

- Nisam rekla da je kukavica, ali kao muškarac me više ne zanima - kazala je Aneli.

- Ja sam rekao da meni smeta to što ona mora da se raspravlja sa svakim, a meni zamera jer nju ne branim. Ne moram nikome da se pravdam, jednostavno ne moram - kazao je Filip.

- Džaba jer nema ono nešto zaštitničko u sebi. Ja nikada takav profil muškarca pored sebe nisam imala - kazala je Aneli.

- Ovakav sam od samog početka rijalitija, šuplja ti je priča, Aneli, ne pije vodu. Karakteri su nam drugačiji, ne možemo oko nekih stvari da se poklopimo i uskladimo, to je činjenica - rekao je Filip.

- Ko u odnosu Aneli i Luke, ne želi da spusti loptu? - upitao je Dača.

- Ne želim da pričam o tom odnosu - istakao je Filip.

Autor: S.Z.