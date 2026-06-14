Moj otac je hteo da me odvoji od nje! Luka zagrmeo na Aneli, pa sa knedlom u grlu pričao o svom odnosu sa Đukićem: Razočaran sam u tebe (VIDEO)

Ne štedi se na rečima!

U toku su ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću kako bi nominovao.

- Mene su ovde svi gazili kada je rekla da zbog mene Asmin ne može da vidi dete. Ja ne mogu da verujem šta slušam.

- Ko si ti da vodiš računa o mom detetu? Trudna ti je žena, a ti o mom detetu. Budalo jedna bolesna, kepecu smrdljivi - rekla je Aneli.

- Aneli je jedan ozbiljan folirant. Osoba koja igra rijaliti, sve potencira, govori da je mene napravila bitnim, sve radi zarad rijalitija. Moj otac je hteo da me odvoji od nje. Devojka je imala plan da mene oskrnavi, sve je pripremila. Želim da vidim ceo njen splet. - rekao je Luka.

- Bolesni lažove - rekla je Aneli.

- Pokazala je da je agresivna, da je bole bivši partneri, da može svaki bivši partner da je vrati. Ona i dalje govori da je i dalje volim. Ona je ppokušala da me ogadi narodu, Aniti i njenim roditeljima. Rekao sam da će svima mesec dana okrenuti glavu. Siguran sam da sam deo plana Site Ahmić i Aneli Ahmić. Rekla je da je jedino ušla da zgazi Asmina, a pričala je da će ušla da mene spasio od Maje. Ona je ta moja hoće da glumi žrtvu. Ne mari ni za čim - rekao je Luka.

- O Filipu sam pričao prošle nedelje. Pokazao sam da sam ja neko ko je naše prijateljstvo gledao drugim očima. Meni je u glavi bilo da mi je Filip prijatelj. Kod Filipa se promenilo, kod mene nije. On se zbližio sa njih 50, postao je voditelj, kada krene da pozdravlja tattoo majstore pozdravi ih više nego što bih ja pozvao na svadbu. Fili je jedan od pet osoba kog sam pozvao na veridbu, on je jedan od njih troje s kojima sam pričao o Aneli. Bio je na kršetnju. Ja Filipa znam u dušu. On je uvek bio poseban, uvek je bio picajzla, i u osmom razredu se ludači oblačio, on je ceo život takav. Rekao sam da foliraš ovaj odnos. Vidi se da imaš uticaj na Aneli. Razočaran sam u tebe, do srži me je to povredilo. Do kraja života ću nositi tu bol. Ostavljam Filipa - izneo je Luka.

- Sve što je Luka na početku rekao sam i ja hteo da kažem. Razdvojili smo se i pre nejgovog zatvora. Ja sam se nekako pomirio s tim još kad se desilo ono na početku. Bio sam svestan da neće biti kao pre. - rekao je Filip.

Autor: Teodora Mladenović