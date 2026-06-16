OVO JOJ NEĆE OPROSTITI?! Učesnici obelodanili gnusnu optužbu kojom je Mina pokušala da se osveti Viktoru! ŠOK I NEVERICA! (VIDEO)

Šok!

Na samom početku emisije ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević saopštio je da Mina Vrbaški nije trudna, pa se osvrnuo na njene tvrdnje da o Viktoru Gagiću ima jednu informaciju, koja bi ga u slučaju obelodanjivanja skrozala.

- Uradili smo test za trudnoću, Mina nije trudna. Viktoru je laknulo jer nije trudna, dok je ona veoma želela da ostane u drugom stanju. Dačo, ti si rekao da si pokušao da izvučeš iz Mine, to što je rekla da Vitktora drži u šaci. Sada govori da je to izmislila - kazao je voditelj.

- Ona nije samo to meni rekla, nego je rekla i Ivanu. Meni je rekla da ne može da ,i kaže o čemu je reč, ali da ima nešto da iznese o njemu. Očigledno je da se pomirio sa njom, da ne bi iznela to - rekao je Dača.

- Postoji nešto o čemu su pričali, jer je meni Mina rekla da to nešto ipak nikada ne bi otrkila. Nešto postoji - kazala je Aleksandra.

- Verovatno je mislila na to, jer sam ja ovde uvek na strani žena, ne želim da ih vređam, a da bi mogla da kaže da sam nekad nešto loše prokomentarisao - dodao je Viktor.

- Ja sam nametno to govorila, da bi se tako pričalo. Bila sam veoma povređena i uvređena - kazala je Mina.

- Mina je meni rekla da ima nešto o njemu da kaže, što bi ga zgadilo čitavoj naciji - rekla je Boginja.

- Mina nikada ne puca iz prazne puške, to Viktore treba da znaš. Ona je sugurno to rekla, jer nešto i ima da kaže. Što se tiče poverenja među vama, ono očigledno ne postoji - kazala je Matora.

- Mina, ako si to izmislila, onda daješ sad svima za pravo da učesnici pričaju među sobom kako Viktor ima neku tajnu, koja bi ga urnisala. Svi će da pričaju kako je Viktor pe*er - istakao je Bebica.

Autor: Pink.rs