NE VOLIŠ NIKOGA I NE POŠTUJEŠ NIKOGA: Anđelo ispljunuo sve Mini u lice, Viktor besni zbog Mine, pljušte uvrede! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, dao je reč Anđelu Rankoviću.

- U tom momentu mi je smetalo s kim god da je sedeo - rekla je Mina.

- Umirem od smeha, sačuvaj Bože. Toliki cirkus. Ti Mina ne voliš nikog i ne poštuješ nikog. Kuka meni Mina na bazenu, kaže hvala ti što pričaš sa mnom o stvarima van rijalitija. Uzimaš i govoriš takva budalaštine. Od emne prave ped*era, ali njega do sad nisu - rekao je Anđelo.

- Šta se nerviraš ako nije tako? - rekla je Mina.

- Evo sad još gore radiš. Ti si bolesna. Sedi dole i ćuti. Praviš od nas kao da se pipkamo - dodao je Viktor.

- Ja znam ko sam i šta sam. Mina praviš ovo od njega, Mina zna koliko mi pričamo ko je smršao, ko se ugojio. Ona ne može da voli nikoga, kao što ne može da poštuje ni svoju oprodicu. Mina ti si njemu pušila ku*ac i imala oralni se*s sa njim. Kako ćeš kad izađeš i treba da šetate zajedno ulicom? Svi pričaju za tebe stvari koje si radila. Ti si rekla da ćeš njega d aogadiš pred celom ncijom - rekao je Anđelo.

- Ona meni stalno govori da nema za mene nema niko za ništa da se uhvati i sad je to napakovala. Od mene praviš geja pi*ka ti materinna - rekao je Viktor.

- A što me vređaš? - pitala je Mina.

- Poenta je na koji način si ti to pričala - rekao je Anđelo.

- Ja ne mogu da shvatim da mene niko ne razume - rekla je Mina.

- Ovde je poenta priče da se Viktor pomirio sa njom jer ona nešto zna. Ja sam video koliko je Viktor bio nervozan, pre dve nedelje. To su te neke teorije zavere koje bi on trebao da ispriča. Ovo što je rekla ima težinu. - rekao je Luka.

- Posle svega što mu je Mina uradila, što Viktor nije sačekao pet dana. Mi nominujemo, on priča pola sata o njoj i oni se posle toga pomire. - rekao je Ivan.

- Ja sada saznajem da je ona ovo komentarisala - rekao je Viktor.

- Sm,atram da Viktor nije gej i da jeste nije sramota. Tačno je pikirala Anđela jer ga provlače da je bis*ksualac. Ispala je kvarna u toj situaciji. Htela je da ti se osveti po svalu cenu. Drži te u šđaci sa nečim. Jako je čudno što se Viktor pomiro sa tobom. Ti nejga ne voliš. Očigledno je da ti se dečko sa nečim poverio. Pomiro se sa njom da bi kupio mir - rekao je Uroš.

Autor: Teodora Mladenović