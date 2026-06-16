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NE VIDI BUDUĆNOST PORED NJE?! Matora ne krije koliko je pogađaju komentari Draganine porodice, otkrila šta će potencijalno biti OKIDAČ da dođe do raskida! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kroz suze progovorila o svemu što je tišti!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj, kako bi prokomentarisala probleme koje ima u vezi sa Draganom Stojančević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Matora, neki tvoji bliski ljudi misle da se hladiš od Dragane i da si pri stavu ''Ako hoće da ide, neka ide'' - kazao je voditelj.

- Ne teram nikog da bude pored mene, naravno. Ja sam rekla danas da ne želim da je savetujem, da pričam o njenoj porodici. Moja ljubav je tu, ali da me neko a nešto što ne radim sutra optužuje, to mi ne treba. Nisam ja ta koja tera nekog na nešto, svaka moja devojka je svojevoljno i dobrovoljno bila sa mnom. Uvek sam se trudila da moje devojke budu dobre sa svojima, a time sam zapostavljala svoju porodicu. Moj otac se nikada nije pomirio sa tim što volim žene, nadao se da ću jednog dana promeniti svoj stav i okrenuti se muškarcima, ali ne planira da me se odrekne. Ne želim da njena porodica govori da sam ja rasturila njihovu porodicu. Ne želim to - kazala je Matora.

- Njena majka je rekla da nikada neće doći do toga da vas dve sedite u istoj prostoriji, kao i da je ne zanimaš u tri života - kazao je voditelj.

- Eto, naravno, naravno da nećemo, nema ni potrebe. Žao mi je jer sam uvek veličala njenu porodicu, a na moju nisam stavljala akcenat. Što se tiče roditeljstva, želele smo obe istog donora, da rodimo decu, ali ako njena porodica ne bi unučiće prihvatila, od toga nema ništa. Ne želim da prekidam odnos sa Draganom zbog njene porodice, ali neću da se zalažem za njenu porodicu, ne mora ni ona za moju. Ne bih da raskinem, ali ako moja partnerka bude nesrećna jer nema dobar odnos sa porodicom, to će rezlutirati raskidom - kazala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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