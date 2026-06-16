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Sad tek kreće pakao: Viktor najavio Mini osvetu kakvu nije mogla ni da sanja, ono što je proživela je ništa (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Viktor Gagić i dalje nije mogao da dođe sebi nakon optužbi Mine Vrbaški da on voli muškarce, te je rešio da joj od današnjeg dana priredi osvetu kakvu nije mogla ni da sanja.

- Je l' te nije bilo blam kad mi tvoj najbolji drugar govori: ''P*deru'', a ja u tom trenutku ne znam da je to zbog tebe. Je l' te nije blam? Sad ću ja malo da se zaigram - rekao je Viktor.

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- Molim te Viktore, nemoj to da radiš. Znaš kroz šta sam prošla tri nedelje - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad će ti biti još gore, sad ćeš da vidiš. Treba da te bude blam, ustvari ti i jesi blam - rekao je Viktor.

- Vidiš koliko te volim - rekla je Mina.

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- Sad ćeš da vidiš pošto te ja volim šta ću da ti pravim. Sramota treba da te bude. Videla u kakvom sam stanju i još mi pakovala priče, zamisli ti to - rekao je Viktor.

- Ja te volim - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Idi nekog drugog tako voli, molim te. Ja ništa nisam slagao za tebe kad sam rekao da si p*šila jer ti jesi p*šila, a ti meni pakuješ priču - rekao je Viktor.

- Dobro, evo ja jesam p*šačica k*rca i pušila sam ti da bih te zadovoljila. Šta je problem? - rekla je Mina.

Autor: N.P.

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