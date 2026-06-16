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SMATRAM DA JE NORMALNO DA PROVODI VREME SA DETETOM: Aneli sigurna u nameri da spusti loptu sa Asminom, ali u njega sumnja dok se dogovor ne ispoštuje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otkrila kako se oseća!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Ivan Marinković postavio je Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, niste mogli mesecima da napravite dogovor oko Nore, evo, danas smo svi bili svedoci da ste napravili dogovor u roku od par minuta. Kako se osećaš povodom toga? - upitao je Ivan.

- Za desetak dana mogu da kažem kako se oseća. Kada se naš odgovor konkretizuje, onda ću dalje da govorim. Smatram da je normalno da on meni dozvoli da vodim svoje dete gde poželim. Smatram da je normalno da on provodi vreme sa svojim detetom. Neka se stvari odvijaju onako kako treba da se odvijaju - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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