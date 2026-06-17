POKVARILA TI JE ODNOS SA PORODICOM: Sandra očitala bukvicu Neriu za Hanu, on joj brutalno uzvratio uvredama! (VIDEO)

Haos!
Sandra Todić i Nerio Ružanji ušli su u sukob zbog njegove izabranice Hane Duvnjak.
- Ostavi me na miru devojko - rekao je Nerio.
- Mentolčino. Na silu si u vezi. Pokvarila ti je odnos sa porodicom - rekla je Sandra.
- Moj izbor - rekao je Nerio.
- Omađijala si ga. Odvojila si ga od majke - rekla je Sandra.
- Ma je*em ti onu babu sa plavom nogom d*oljo jedna - rekao je Nerio.
- Nemoj - rekla je Hana.
- Ima majku kojoj treba da se vrati. Kad budeš izašao odavde prvo majci da se javiš - rekla je Sandra.
Autor: Teodora Mladenović