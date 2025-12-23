Stanija nije ovde, ti je namećeš: Janjuš očitao bukvicu Aneli, pa brutalno zaratio sa njom: Majka četvorogodišnjeg deteta se ponaša... (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjuševiću kako bi prokomentarisao Aneli Ahmić.

- Stanija nije ovde, ti je namećeš i dozivaš.Gledaj sebe i gledaj da odavde izađeš koliko toliko normalna. Razmišljaj o svojim dobrim stvarima, a ne da razmišljaš da li će Stanija doći, pobediti i biti žrtva - rekao je Janjuš.

- To je ona sama napisala, ali vi ne kontate jer ste pi*ke koje se boje ovog ovde - skočila je Aneli.

- Sa mnom si završila, ali ti si tele koje ne kapira. Sa mnom si završila jer sam pi*ka. Ne pada mi na pamet da ustajem i priču istu svaki dan - rekao je Janjuš.

- Ti si je trudnu ostavio i svađao se sa njom - skoičio je Mića.

- Ti je kanališ opet. On ti je ovo napravio. Govorio si joj da je super i da je lepo gledati ovo dvoje ljudi koji se ljube. Onaj koji misli da je ovo normalno nek mi se ne obraća do kraja rijalitija. Govorila si za mene u sedmici da sam u dogovoru sa svojom ženom, a šta ćemo sad? Ja sam ovde došao da se ne gazim i ne zanima me da se gazim. Tebi nema leka i tebi nema pomoći! - rekao je Janjuš.

- Kad si bio sa mnom pljuvao si njega - skočila je Aneli.

- Evo us*ao sam se, ja sa njim nemam rasrpave. Ja bih isto rekao da je moja žena imala odnose na televiziji - rekao je Janjuš.

- Nemate mu*a ni jedan ni drugi! - vikala je Aneli.

- Ona ga ovdela u hotel, a ja sa njim da se svađam - ubacio se Luka.

- Nema herca da se svađa i da stane iza mene - rekla je Aneli.

- Koga si ti volela? Majka četvorogodišnjeg deteta se ponaša kao da je maloumna - pričao je Janjuš.

Autor: A.Anđić