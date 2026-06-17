Izdajica prijatelja svojih: Mini Vrbaški pala roletna, spremna da gazi Boru do poslednjeg dana! (VIDEO)

Haos!

Mina Vrbaški poludela je nakon sukoba Viktora Gagića i Bore Santane, te je žestoko razvezala jezik o svom drugaru i proglasila ga izdajicom svojih prijatelja.

- To sve kulminira zbog lubenice od juče, sram ga bilo. On je jedna izdajica prijatelja svojih - rekla je Mina.

- Ja s njim ne bih išao na piće napolju nikad - rekao je Alibaba.

- Njega Milica ubija, onda na sve to Anastasija i odnos s njom. Zamisli kao on meni preti da će pričati o mom životu, u baš jaka stvar. Najviše ga boli tužba - rekla je Mina.

Autor: N.P.