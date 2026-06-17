AKTUELNO

Zadruga

Izdajica prijatelja svojih: Mini Vrbaški pala roletna, spremna da gazi Boru do poslednjeg dana! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Mina Vrbaški poludela je nakon sukoba Viktora Gagića i Bore Santane, te je žestoko razvezala jezik o svom drugaru i proglasila ga izdajicom svojih prijatelja.

- To sve kulminira zbog lubenice od juče, sram ga bilo. On je jedna izdajica prijatelja svojih - rekla je Mina.

- Ja s njim ne bih išao na piće napolju nikad - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Ne zna gde udara: Aneli rastrzana između Đukića i Asmina i Janjuša, sve joj se skupilo (VIDEO)

- Njega Milica ubija, onda na sve to Anastasija i odnos s njom. Zamisli kao on meni preti da će pričati o mom životu, u baš jaka stvar. Najviše ga boli tužba - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ja sam sve što sam radila priznala, a one... Mini Vrbaški pala roletna zbog Sofijinog moralisanja, odmah joj zapušila usta! (VIDEO)

Domaći

Karambol na imanju! Mina bacila Viktoru pivo, njemu pala roletna i počeo da RAZVALJUJE po imanju (VIDEO)

Domaći

Platiće sve do zadnjeg dinara: Terza uspeo da navuče Boru da upali vređalicu, on priznao da li je bio sa Milicom Veličković! (VIDEO)

Zadruga

KARAMBOL: Matoroj pala roletna, usledio verbalni okršaj (VIDEO)

Zadruga

Pala joj roletna: Anita vileni zbog Luke, svim silama pokušava da spreči RASKID! (VIDEO)

Zadruga

Mini Vrbaški će pasti mrak na oči: Viktor i Maja indirektno flertuju, ova takmičarka pokušala da ih ućutka! (VIDEO)