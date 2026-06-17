Gotova priča: Filip zauvek precrtao Aneli u glavi, pa priznao za šta mu služi Dušica! (VIDEO)

Umire od smeha!

U toku je emisija ''Radio-Amnezija'', voditelji Bora Santana i Filip Đukić su jedan drugom postavili pitanja o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Filipe, svi kažu da ste se ti i Dušica tuširali zajedno - rekao je Bora.

- Najbolji način da povratite svoj novac je da ga uložite u alkohol. Istuširali smo se, ljudi došli i navijaju. Dolaze mi tu kao da smo na ekskurziji, mi se ovako dopunjujemo - rekao je Filip.

- Šta se dešava s Aneli? - upitao je Bora.

- Ona se izjasnila još u izolaciji, to je gotova priča - rekao je Filip.

- Možeš i ti da pitaš mene šta te zanima - rekao je Bora.

- Čujem da si prosipao neke proteine - rekao je Filip.

- Meni je Luka rekao da Anastasija ne može da spava bez mene i ja sam otišao, kad dolazi Boginja i krenula da priča kako ja nju uznemiravam s*ksualno. Boginja me gađala j*jima, ja nju gaćama i tako dalje. Izvukao sam deblji kraj da su oni gornji, a ja donji - rekao je Bora.

- Svađa je nastala u kazinu kada si me ti gurnuo, a jaja nisam bacala na tebe već o pod jer si se kupao. Bora je opet počeo da pravi haos i da se pravi pametan ovde - rekla je Boginja.

Autor: N.P.