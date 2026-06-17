AKTUELNO

Zadruga

Gotova priča: Filip zauvek precrtao Aneli u glavi, pa priznao za šta mu služi Dušica! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Umire od smeha!

U toku je emisija ''Radio-Amnezija'', voditelji Bora Santana i Filip Đukić su jedan drugom postavili pitanja o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Filipe, svi kažu da ste se ti i Dušica tuširali zajedno - rekao je Bora.

pročitajte još

Imaš dovoljno svojih problema, pusti mene: Filip nakon vrele noći s Dušicom bljuje vatru na Aneli kao nenormalan! (VIDEO)

- Najbolji način da povratite svoj novac je da ga uložite u alkohol. Istuširali smo se, ljudi došli i navijaju. Dolaze mi tu kao da smo na ekskurziji, mi se ovako dopunjujemo - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta se dešava s Aneli? - upitao je Bora.

- Ona se izjasnila još u izolaciji, to je gotova priča - rekao je Filip.

pročitajte još

Ovako ćemo i u superfinalu: Stanija i Aneli podelile nagradu i prvo mesto! (VIDEO)

- Možeš i ti da pitaš mene šta te zanima - rekao je Bora.

- Čujem da si prosipao neke proteine - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je Luka rekao da Anastasija ne može da spava bez mene i ja sam otišao, kad dolazi Boginja i krenula da priča kako ja nju uznemiravam s*ksualno. Boginja me gađala j*jima, ja nju gaćama i tako dalje. Izvukao sam deblji kraj da su oni gornji, a ja donji - rekao je Bora.

pročitajte još

Nikad ih ne zaboravlja: Veliki šef bogato nagradio takmičare (VIDEO)

- Svađa je nastala u kazinu kada si me ti gurnuo, a jaja nisam bacala na tebe već o pod jer si se kupao. Bora je opet počeo da pravi haos i da se pravi pametan ovde - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Imala sam ja i veće lovatore od tebe: Aleks isponižavala Ivana za sva vremena, pa pokušala da mu ukrade pare! (VIDEO)

Zadruga

Moraće da ih stavlja na nožnim prstima: Alibaba obrisao patos Anelinim veridbama, pa shvatio da mu je i dalje žena! (VIDEO)

Domaći

Shvatila sam da sam uzrok haosa: Teodora dobila šamar realnosti i shvatila koliko je ispala loša, pa ponovo žestoko ukanalila Bebicu! (VIDEO)

Zadruga

Zaslužuješ da neko stane uz tebe: Janjuš ubacio u petu i pokušao da zavede Saru Šajić! (VIDEO)

Zadruga

Alibaba gori od ljubomore: Maja priznala da li bi bila s Đukićem u vezi, on nije izdržao da ih ne ponizi! (VIDEO)

Zadruga

Ona bi ga zgazila: Mića predviđa propast Viktoru i Mini, ubeđen da bi njihova veza bila kobna po oboje! (VIDEO)