Neću da budem u mulju! Asmin ostaje u vezi sa Majom zbog Stanije i Aneli, iako ne može očima da je gleda, Janjuš ga izgrdio: Stanislav je... (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković.

Ko si i šta si ti Asminu da mu lupaš zabrane?

- Ja sam njegova devojka, ali ne smatram da su neke stvari okej. Ne kažem da mi pravi situacije sa drugim ženama, ali zna da svoju nervozu svali na mene. Gledate boleštinu! Da mi ovo ne radimo, o čemu bi vi pričali? Nije normalno, ali tako je. Asmin je u pravu da našom svađom neko drugi raste. Svaka osoba odgovara za svoje postupke, ne mogu ja da budem kriva šta je neko drugi uradio. Mene je sramota dok stojim ovde i pričam. Ni ja više sebe ne štedim, počela sam i ja da vređam. Poznajem sebe, ne bih volela da pređe u ekstrem. I sa Slađom kad sam išla na more, ispostavilo se da sam pogrešila. Ja se ne družim sa ljudima iz rijalitija - rekla je Maja.

- Ne može meni niko, neće moći ni Maja uskoro. Ne mogu da verujem šta priča i kako se ponaša. Trebala bi da staneš pod hitno, a ne da pričaš ovde šlagere. I sad si sa mnom tražila sukob. Uporno radiš protiv mene. Ja se gadim te svađe - rekao je Asmin.

- Mora i on da stane, nisam ni ja normalna riba - rekla je Maja.

- Ona nema jedan argument. Da mi kaže gde grešim, ja bih promenio - rekao ej Asmin.

- Konstantno si nadrkan. Ja imam pravo da kažem šta ja mislim. Šta mene briga što njih dve rastu - rekla je Maja.

- Ne želim da budem u mulju. Od naše svađe Stanija i Aneli rastu. Ja se ovde nisam nasmejao. Njoj je glavni problem da li ću ući u desetku - rekao je Asmin.

- Tebe glava boli, šetaš kao lud! Onda dođerte i tražite neka rešenja i razloga i sve bude istoo. Vas dvoje nemate života i perspektivu. Ne može napolju da bude bolje nego ovde. Samo sam sebe tešiš ako misliš da će biti bolje. Vi možete samo napraviti katastrofu. Zašto je Stanislav govorio nikad više u životu? - rekao ej Asmin.

- Rekao je da si mu ljubomorisala na ćerku - rekao je Milan.

- To nije istina - rekla je Maja.

- Za mene je ona nesrećna i nema samopouzdanja. Da li bila sa tobom ili ne, ti si taj koji ustaje i uzima stvari u svoje ruke, sebe kritikuješ i ostaješ u vezi. Kad prokomentarišeš da su one gornje ili donje, svako vidi da ne ostaješ iz ljubavi. Ti prebacuješ Maji što u glavi moraju da joj budu Mustafa i Mevlida, to tebi treba da bude - rekla je Matora.

- Ako ona mene voli mora da joj bude u glavi kako mene gledaju brat ili tata - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić