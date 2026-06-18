GLEDA U NJU DOK PEVA TUŽNE PESME! Dačo skinuo masku Luki Vujoviću, pa m poručio: Nemoj više da te zanima Aneli (VIDEO)

Au!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi.

- Što se mene lično tiče, njihov odnos je fejk. Čula sam deo kad je stao ispred Odabranih. Znaj Vanjini bliski ljudi kako se ona ponaša napolju. Rekli su jedeno drugom šta misle. On je i danas rekao ko zna šta bi danas bilo napolju. - rekla je Milena.

- Ja ustajem i branim Janjuša od Vanje. napadaju mene. Prodao me je zbog Vanje Živić. - rekao je Uroš.

- Zašto si plakao kada su Filip i Aneli bili nominovani? - glasilo je pitanje za Luku Vujovića.

- Demantujem odma to. Anita je ušla kod mene u wc, rekao sam da me pusti, obrisao se i izašao. Meni ta tema sa Filipom dođe u glavu tek kada treba da mu se obratim - rekao je Luka.

- Mene je najstrašnije ispljuvao na nominacijama. Pričao je o Nori pola sata. Njegove lažne suze i patetika prema Filipu.. Oni će se čuti napolju, sve je to lažno. Zašto je on plakao ja to ne znam - rekla je Aneli.

- Ona je lažov. Filip je meni prilazio da pita za pivo. Još sam rekao Aniti kako Aneli gleda Filipa kako prilazi. Krenuo je da uzme sok jer je mislio da je pivo. Ona je ta koja je skakala i plakala jer sam u drugom odnosu. Aneli je nominovana do sada 15 puta, ovo je takva glupost. Za ovog babuna me boli uvo - rekao je Luka.

- Luka je svojim odgovorom rekao sve. Da je ljubomoran, da njegov želudac ne može to da podnese. Ja sam sinoć primetio neke stvari za koje mi niko ovde ne bi verovao. Ti kad god se napiješ i kreneš da pevaš tužne pesme, gledaš u Aneli. To tako izgleda - rekao je Dača.

- Mene pesma može da pogodi na moju životnu ljubav, a ne na vezu od 10 meseci - rekao je Luka.

- Sve vreme je pevao sarajevske pesme, plakao si iz žala prema odnosu prema Aneli. Svojim odgovorima pokazuješ da si sujetan i ljubomoran. Ti i dalje imaš žal za njom. Ne možeš da je preboliš. Nemoj da te više zanima Aneli. - rekao je Dača.

- Ko te je naučio da se ponašaš tako kako se ponašaš? - pitao ga je Luka.

Autor: Teodora Mladenović