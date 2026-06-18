ONA JE TA KOJA JE PRIZNALA EMOCIJE PREMA ASMINU: Luka javno osporio Aneline tvrdnje, pa Dača ušao u sukob sa njim! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Aneli Ahmić.

- Rekla si za hotel da su ti se vratile emocije prema Asminu. Po čemu je onda Luka za bilo šta kriv? - glasilo je pitanje.

- Ja sam kriva za sve. Nisam rekla emocije nego nešto čudno kad sam završila sa njim u hotelu. Nisam bila zaljubljena u njega. Luka nije kriv što sam ja bila u hotelu. On je kriv kad je tek ušao. Hotel se desio posle svega toga - rekla je Aneli.

- Koliko god je negadovala, opet se desilo ono kod Toše. Ona se pravdala za hotel da nije bila sa mnom, nego da smo raskinuli. Ona je čak u osmici pričala o Asminu, vređala ga je. Tako i ja kad ustanem nju da komentarišem onda ispada da ja imam emocije. Ja sam siguran, što se Aneli tiče i dan danas bi bili zajedno. Nemoguće da može da laže i da dva puta završi sa njim. Ja sam rekao da me Maja ne zanima i ona je ušla posle pet dana ovde. Treći dan od kako je ušla izašli su klipovi sa Janjušem. Ne može da spinuje na Boginju i Anitu. Ona je ta koja je ustala i priznala emocije prema Asminu. Htela je da pokupi od naroda patetiku. Meni nisu mogle da se vrate emocije prema Aniti kad ja nisam tad bio sa njom. Bog nagradi ono što ti drugi oduzme. - rekao je Luka.

- Aneli vrlo dobro zna da je tada htela da se vrati Asminu. Bio je plan da navuče Aneli da prizna neke stvari. Aneli je htela da se vrati Asminu, kao i on Aneli. Poremetilo ih je pitanje o Siti. Ona je ljubomorisala na Maju, a ona je tebe pravila ljubomornim sa Lukom i Janjušem.Ljubomorisali su jedno na drugo, sve je bilo iskreno. Oni su se posvađali zbog porodice i da im porodica pravi problem inače bi se oni pomirili. Luka glumi žrtvu jer je flertovao sa Majom zarad rijalitija. Ti bi se smuvao sa Majom. Odlično zna da je Anita imala plan da ga zavede. Tebi je u glavi samo Aneli. Ti si lažno branio Situ Ahmić. - rekao je Dača.

- Aneli je i napolju pokazala da je neverna. Luka tu nije ništa kriv. Ne može ništa da je opere. Pokazala je da je hotel boli - rekla je Anita.

Autor: Teodora Mladenović