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TOTALNI KARAMBOL ZA CRNIM STOLOM! Žestoki okršaj Kačavende i Stanije: Milena govori o sebi kroz prijateljstva (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko od samog starta!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditeljka Maša Mihailović pročitala je prvo pitanje za Staniju Dobrojević.

- Da li ti je sada jasno zaštio su te upoeoravali na Milenu? - glasilo je pitanje.

- Jesu me upozorili da ona izdaje svakog svog prijatelja. Držale smo žensku stranu da bi se eto sada zbog banalne stvari koja je mogla da bude rešena u dve rečenice. Odakle je sve to izbilo iz nje ako sm bile dobre. Milena govori o sebi kroz odnose sa prijateljima. Sa mnom je mogla da ostane dobra. Mislim da joj sukob sa mnom ne treba. - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Više puta sam istakla da ja prijatelje ovde nemam. Mene Stanija kao persona ne zanima. Ona je izazvala sukob i da je neiskrena. Sve je moglo drugačije. Mnogima bi odgovaralo da ja skačem ali neću. Nemam razloga da budem ljubomorna. Po kom osnovu? Kvarna je i namazana. Ona je mene uvredila kada je rekla da smatra da sam bila sa obojicom. Posle je rekla da se šalila, ne znam odakle takva relacija da se tako šalimo. Ja se nisam sa tobom šalila ni u jednom trenutku tako - rekla je Milena.

- Rekla je Anđeli j će te ova baba opet. Bila je sreda i bila si malo pripita. I u gasu mu je to rekla. Ona je rekla da ja nemam dve vijugice da skontam neke stvari. Vijugica je skontala neke stvari - rekla je Stanija.

- Gde si videla da sam ja popila? - pitala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- U očima sam ti videla. Jesu problem muškaci. Ovo je nastalo nakon klipa - rekla je Stanija.

- Ja sam govorio da ona ne podnosi Staniju. Samo postoje tri osobe sa kojima se nije ovde svađala. Filip, Nerio.. - rekao je Janjuš.

- Sedi pi*ko dvometraška - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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