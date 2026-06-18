NORA NEĆE DOĆI U BEOGRAD: Rat bivših parnera se nastavlja, Asmin i Aneli u nikad žešćoj raspravi oko deteta! (VIDEO)

Atmosfera se usijala u trenu!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditeljka Maša Mihailović dala je Maji Marinković reč.

- Ako kažeš to upakovano u celofan sa jednom velikom mašnom. Koja namera je da tako nešto izgovoriš. Namera ne može da bude dobra. Ona je to provlačila stalno u sukobu. Da neko to natovari Kačavendi.. Manjka tema od strane fikusa - rekla je Maja.

- Kadropaćenice. Želela je temu. - dodala je Stanija.

- Ti si pu*ač ku*čeva. Uzimaš pere za helanke od frajera - rekla je Milena.

- Ostala je patološki vezana za Janjuša - rekla je Stanija.

- Alko vam treba alkometar zovite Staniju - rekla je Milena.

- Koliko si ti majka toliko je i Asmin otac. Zar je Stanijino pitanje trebalo da vas osvesti? - glasilo je pitanje za Aneli Ahmić.

- On je dao reakciju na njeno pitanje. On se upalio na to što sam ja njoj odgovarala. Više je to pitanje za njega. Tri godine nije došao do deteta, a mogao je. Mogao je na bilo koji načina da dođe do Nore, niko mu to ne bi zabranio. Moja mama nije neka zlobnica. On je mogao sa njom da stupi u kontakt da je nije vređao. Ona je takva žena. Nije se potrudi da izgladi odnos. - rekla je Aneli.

- Bio sam u Srajevu i dva puta su mi pakovali zatvor. Meni Stanija ne treba da osvesti da sam ja tata. - rekao je Asmin.

- Nakazo jedna - dodala je Aneli.

- Nora neće doći nikada u Beograd. Ona je pokretni bankomat - rekao je Asmin.

- Ja sam je rodila i ja je vodim. Doćiće ovde. Moja majka će je dovesti - rekla je Aneli.

- Sramota je da spominje da ja treba ponovo da se upoznajem sa detetom. Nora ima oca - rekao je Asmin.

- Htela je da ga navuče da ispadne žrtva, kako je on otac monstrum. Unakzili se porodično - rekla je Maja.

Autor: Teodora Mladenović