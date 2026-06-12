VARNICE SE NE GASE! Milena i Anđelo oči u oči posle toliko vremena, evo o čemu se radi (VIDEO)

Usijala se prostorija!

Iako su prethodnih meseci u zategnutim odnosima, Milena Kačavenda i Anđelo Ranković ponovo su se našli na istom mestu.

Naime, njih dvoje su vreme proveli u istoj prostoriji dok su vežbali, a iako među njima nije bilo direktne komunikacije, mnogi su primetili da je atmosfera bila i više nego zanimljiva.

Njihova nekadašnja komunikacija mesecima je bila tema komentara, a ulazak u Elitu doneo je potpuno drugačiju sliku. Umesto bliskosti, usledile su prozivke, nesuglasice i otvoreni sukobi.

Dok su vežbali na svega nekoliko metara jedno od drugog, bilo je jasno da među njima vlada hladan odnos.

Autor: Teodora Mladenović