VARNICE SE NE GASE! Milena i Anđelo oči u oči posle toliko vremena, evo o čemu se radi (VIDEO)

Usijala se prostorija!
Iako su prethodnih meseci u zategnutim odnosima, Milena Kačavenda i Anđelo Ranković ponovo su se našli na istom mestu.
Naime, njih dvoje su vreme proveli u istoj prostoriji dok su vežbali, a iako među njima nije bilo direktne komunikacije, mnogi su primetili da je atmosfera bila i više nego zanimljiva.
Njihova nekadašnja komunikacija mesecima je bila tema komentara, a ulazak u Elitu doneo je potpuno drugačiju sliku. Umesto bliskosti, usledile su prozivke, nesuglasice i otvoreni sukobi.
Dok su vežbali na svega nekoliko metara jedno od drugog, bilo je jasno da među njima vlada hladan odnos.
Autor: Teodora Mladenović