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Bukti rat bivših! Anastasija i Bora podigli tenziju do usijanja, odzvanjaju uvrede u Beloj kući: Nosiš iste papuče pet godina (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Dok su ostali učesnici odmarali, Bora Santana i Anastasija Brčić ušli su u raspravu oko hrane.

- Šta ti hoćeš od mene? Napravio te je ćale sa pola k*rca - rekao je Bora.

- Usraću ti se u život kvalitetno. Deklarisani si pe*er ove sezone - rekla je Anastasija.

- Ti si deklarisana internacionalna k*rva - rekao je Bora.

- Hvala ti. A ti si deklarisamni gej, psihopata, najmorbidnija osoba. Čovek bez imalo obraza, časta i poštenja. Najveći odron koji je izgubio kompas o životu, žena te je prevarila sa najboljim prijateljem. Ko krade taj i laže. Ništa ti nije sveto. Prijatelje si svoje ocinkario, odrukao, najgore si pričao o svojim prijateljima. Nemaš nijednu dobru osobinu. Izgledaš kao trokrilni orman, ugojio si se trista kila, imaš veliku stomačinu - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Smaraš - dodao je Bora.

- Žena te je ostavila, nemaš nijednog prijatelja. Ko priča sa tobom taj nije normalan. Niko i ništa. Priznaj da si gej. - rekla je Anastasija.

- Ti mene nećeš videti ni na mapi - rekao je Bora.

- Ideš u tim majicama i papučama od pre pet godina - rekla je Anastasija.

- Ove papuče imam od prve sezone - rekao je Bora.

- Nemaš ni za papuče. Igledaš kao slina. Ko si ti? - rekla je Anastasija.

- Nećeš me videti budaletino jedna - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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