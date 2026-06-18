Bukti žestok rat na samom startu: Kačavenda i Stanija se brutalno izvređale, pljušte prozivke na sve strane! (VIDEO)

Ovo je pravo stanje!
U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Milene Kačavende i Maje Marinković koje pljuju Staniju Dobrojević.
- Neka pričaju samo šta hoće, a ja nisam ničija i ni sa kim nisam pravila dogovor. Žena je pokazala koliko je na mene zavidna i ljubomorna, pogotovo zbog Janjuša i Anđela. Nastao je problem kada je Anđelo rekao da bi me dirao u spoljnom svetu, a ovde ne - rekla je Stanija.
- Ja se s njom u životu nisam čula, a ona non stop aludira na to da mi imamo neki dogovor. U restoranu je bila Tanja i ona ne radi u Galeriji, tačnije to nije Jerka - rekla je Milena.
- Nije bitno, zna se na šta sam ja mislila - rekla je Stanija.
- Đedović zna da ti lažeš - rekla je Milena.
- Zašto stalno ubacuješ Đedovića u priču? - rekla je Stanija.
- Zato što je bio tu i ti lažeš. Ti nekom skidaš maske, pa skinula si svoju kad si prebila Uroša - rekla je Milena.
- Tvoje j*bačine se nikad neće zaboraviti, lizala si b*lju Aneli, pa onda lizala Asminu. Matora babetino - rekla je Stanija.
- Tvoj brend valjda slavi žene, kad sam bila ljubomorna onda? Seljanko jedna obična, marš tamo - rekla je Milena.
Autor: N.P.