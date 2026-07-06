NE MOŽE DA GA PREBOLI: Poršelina Asmina vidi kao Anelinu AHILOVU PETU, uverena da njegove bivše očajavaju jer su izgubile ZLATNU KOKU, a ne ljubav! (VIDEO)

Dala svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar, razgovarao je sa nekadašnjom učesnicom ''Elite 8'', Slađanom Poršelinom Lazić, koja je progovorila o odnosu Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

Slašo, kako gledaš na odnos Asmina i Aneli. Ko od njih po tvom mišljenju zaslužuje starateljstvo?

- Neke stvari mi više iskreno nisu jasne. U jednom momentu je Aneli govorila da joj je Stanija uzela muža, u drugom da nije ona krivac. Za Asmina u prvi mah kaže da je dobar otac, pa ka nazove monstrumom i lošim ocem. Svi znaju da ja o Aneli lepo mišljenje imam, ali nije mi jasno ovo sad sve oko nje. Ono što mislim da je istina je da Aneli ne može da preboli Asmina. Ne gotivim ga, iskreno, ali očigledno je da pored njega žene uživaju. Stanija i Aneli pričaju loše o njemu, samo zbog toga jer je on njih ostavio. Kad su trošile njegove milione, tad im je bio dobar.

Kako bi ti opisala Asmina i Aneli kao roditelje?

- Što se tiče Asmina, mislim da nije slao novac za Noru. Aneli se ipak žrtvuje za to dete, zarađuje za ćerku. Meni se ne dopada jer tri godine nije pored deteta. Novac i napolju može da zaradi. Makar zbog Nore da nađe način. Nije uspela ni da reši problem sa Asminom. Aneli je jedna veoma nezrela žena. Sanja o velikoj ljubavi sa nekim muškarcem. Aneli ne može da dozvoli da Asmin troši novac na drugu ženu, zato ne može da se dogovori sa njim oko Nore.

Autor: S.Z.