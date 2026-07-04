STAVILA SVE KARTE NA STO! Matora izanalizirala odnos Maje i Asmina, pa istakla da se u vazduhu oseća Terzina tenzija prema Asminu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredni gosi u emisiji ''Sa mesta splačina'' bili su Jovana Tomić Matora, Nenad Macanović Bebica i Borislav Terzić Terza.

- Šta si ti sad primetila iz ove situacije u kojoj su Sofija i Asmin? - upitao je Dača.

- Neću biti subjektivna. Prvo, današnje Majino i Asminovo gostovanje na radiju mi deluje kao spuštanje lopte. Maja ponovo sebe spušta i ponižava, kako bi udovoljila. Što se Sofije tiče, ona je jedna muljatorka. Ona voli da spletkari, laže i petlja. Ona je osoba koja to nije rekla Terzi, već tebi Dačo, jer bi on napravio haos. Meni je inače glupo da komentarišem rasprave Maje i Asmina, postaje mi sve to previše, to je prava agonija. Mislim da oni više ne uživaju u tom odnosu, pogotovo Asmin. Ja Maju poznajem, čujem po njenom glasu da nju muči to što se Asmin okretao i pogleao u Sofijinom smeru - rekla je Matora.

- Da li misliš da je Maja primetila da je gledao Asmin Staniju, ali da to neće da kaže? - upitala je Milena.

- Mislim svakako da Maja vidi sve. Terza ima veliku emociju preko Sofiji, prešao je preko svega jer je voli. Asmin i Terza nikako ne mogu da budu neki vrhunski drugari, pogotovo sad kada je sve ovako ispalo - rekla je Matora.

Autor: S.Z.