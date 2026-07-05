Sestra ti opšti sa tatom: Maja i Asmin u nikad žešćoj svađi, on izvređao Takija za sve pare! (VIDEO)

Tenzija se ne smiruje!

Maja Marinković i Asmin Durdžić tokom reklama žestoko su zaratili prilikom čega je došlo do najgnusnijih prozivki.

- Što mi uzimaš oca u usta? - upitala je Maja.

- Jer je gej - rekao je Alibaba.

- Tvoja sestra se j*be sa tvojim tatom - rekla je Maja.

- Sad ćeš krenuti u rikverc, Neno objavljuj sve o Takiju i njoj. Sad si gotova, bićeš moja žrtva veća nego Stanija i Aneli - rekao je Alibaba.

- Pošto nastavljaš, videćeš - rekla je Maja.

- Sad ćeš ti da vidiš - rekao je Alibaba.

Autor: N.P.