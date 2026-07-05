Sestra ti opšti sa tatom: Maja i Asmin u nikad žešćoj svađi, on izvređao Takija za sve pare! (VIDEO)

Tenzija se ne smiruje!
Maja Marinković i Asmin Durdžić tokom reklama žestoko su zaratili prilikom čega je došlo do najgnusnijih prozivki.
- Što mi uzimaš oca u usta? - upitala je Maja.
- Jer je gej - rekao je Alibaba.
- Tvoja sestra se j*be sa tvojim tatom - rekla je Maja.
- Sad ćeš krenuti u rikverc, Neno objavljuj sve o Takiju i njoj. Sad si gotova, bićeš moja žrtva veća nego Stanija i Aneli - rekao je Alibaba.
- Pošto nastavljaš, videćeš - rekla je Maja.
- Sad ćeš ti da vidiš - rekao je Alibaba.
Autor: N.P.