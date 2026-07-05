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Izbaci me iz žvalavih usta: Stanija najavila Takiju i Maji rat do istrebljenja, spremna da ih gazi do kraja! (VIDEO)

Izvor: Pink,rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Stanijom Dobrojević o

- Kako komentarišeš Stanijinu izjavu: ''Smrt k*rvama?'' - rekao je Darko.

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- Užas, kako mogu da komentarišem? Ona je mene prva vređala kada je pričala da me Taki podvodi i da sam spavala sa maminim dečkom. Čula sam da je Taki ne vređa, ali sigurna sam da to ne radi zbog suda. Ona rastura tuđe porodice, to ništa nije novo - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stanija, zanima me kako gledaš to što se Maja prva sladila dok je Asmin vređao tebe i tvoju porodicu? - upitao je Darko.

- Ne osećam sad onu žustrost da komentarišem, ali ovo su monstrumi. Moja porodica njih i dalje nikad neće uvrediti ili nešto ružno reći, ali ja ću se boriti do poslednjeg dana protiv njih - rekla je Stanija.

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- Je l' misliš da će Maja proći gore od tebe? - upitao je Darko.

- Ona je već prošla gore otprilike, mene nijedan muškarac nije izvređao da sam mu se ja posle toga vratila. On mene za tri godine nikad nije uvredio, mi takav odnos nismo imali - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Taki te napolju pljuje svim silama - rekao je Darko.

- Taki, odjebi džumaro stara i nemoj da si me stavio u svoja odvratna usta više nikada. Baviću se tobom i tvojom ćerkom dok si živ - rekla je Stanija.

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- Kada ti se desilo to sa Asminom, koliko prijatelja ti je okrenulo leđa? - upitao je Darko.

- Možda su dva prijatelja samo ostali uz mene, svi ostali su mi okrenuli leđa. Čak se i porodica distancirala od te priče - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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