Karambol u Eliti: Neviđeni haos Aneli i Stanije, prozivke pljušte kao lude! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić koja je žestoko zaratila sa Stanijom Dobrojević.

- Ovde vidimo večeras da se Asmin i Stanija udružuju - rekla je Aneli.

- Maja više ne postoji, sad je samo tema Aneli, Asmin i Stanija. Sada ćemo sve da rešimo - rekao je Alibaba.

- Ovih dana sam preplakala, odvratni su. Ona me vređa i naziva svakakvim imenima - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš to što Aneli kaže da je Nora bila zapuštena - rekao je Darko.

- To nije istina. Nora je jako odgojena devojčica, čista i uredna. Jedini koji je zapostavio dete to je on zbog svoje j*bačice - rekla je Aneli.

- Afterušo, ne možeš me zvati j*bačicom jer sam mu ja bila verenica tri pune godine, a nije me čak ni j*bavao. Pričaj ko si ti, p*čka ti materina. Bila sam mu sve sem j*bačice, klošarko raspala. Pričaj smećarko p*čka ti materina, pričaj što je pobegao od tebe jer te nije sa mnom prevario - rekla je Stanija.

- To je istina, od sada se za sebe borim - rekao je Asmin.

- Ja mu nisam bila j*bačica ni ljubavnica, a ovo je lažna štek mama. Da mene nisi dirala, ne bi imala jednu svađu. Smećarko, koristiš samo mene i Noru da glumiš lažnu žrtvu. Pričaj ko si i šta si, što je pobegao od tebe - rekla je Stanija.

- Mrš sponzorušo, žena koja omalovažava mene. Priča da sam htela da ubijem svoje dete - rekla je Aneli.

- Ti si jedna ameba i žena lakog morala, klošarko jedna istetovirana - rekla je Stanija.

Autor: N.P.