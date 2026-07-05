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UBEĐEN U JEDNO! Ivan poručio Maji da neće progovoriti sa njim ako se pomiri sa Asminom, pa otkrio da ON preko jedne stvari NE PRELAZI (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

To je kraj!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Ivanim Marinkovićem o sukobu koji su imali Maja Marinković i Asmin Durdžić.

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- Ja sa Majom ako pređe preko svega ovoga više neću progovoriti. Večeras je došlo do raskola svega, Asmin, Maja, Aneli, Stanija, ovde se vidi da i Asmin i Maja i Aneli imaju taktiku, sukob je bio veliki, ali Maji je žao za sve što je rekla, ali Asminu nije. Stanija jedina ovde ostaje sama, da gazi i Asmina i Maju i Aneli, to je njen plan. Moram da kažem da sam ja rekao Maji da će Asmin pokušati sebe da izvuče iz svega, i da govori sve i svašta, očekujemo da će on reći da su Stanija i Aneli bolje od Maje. - rekao je Ivan pa je Asmin ustao:

- Ovo nije tačno, ja se borim samo za sebe, ni za koga drugog. Ja sam rekao da Maja više nije deo moje priče, ona je moja bivša, a Stanija i Aneli su se udružile mene da zgaze, ja hoću da se sve one okupe protiv mene - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da Asmin nije imao ovakvu priču sa Majom, on bi bio pobednik ove priče, a Maja će du*e dati i ona će zaboraviti sve šta je Asmin rekao, iskreno realno je da će se oni pomiriti nakon emisije. Ona već žali i već je zaboravila šta je on rekao - dodao je Ivan.

- Ja ako progovorim sa Majom nakon njenih reči, neka se od mene odreknu i Mustafa i Mevlida i moj brat koji mi je najbitniji. Meni ovako nešto Stanija nikada nije rekla - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vas četvoro ste se uikanalili kao niko do sada, a svako od vas gleda da izvuče što bolje iz ovoga, a ako se pomiri sa Majom, na kraju će je oterati i reći kako je Stanija sjajna, a ako bude uspeo da se odobre Maji, on će i time pokušati da sebe izvuče. Stanija je najstamenija ovde, nju niko ne uanima. Dodaću, Asmin se spuštao sve niže i niže, on je na sve načine pokušao da opravda sve reči koje su on i Maja rekli jedno drugom. Verujem da je Asminu do glave došlo sve sa Majom, odavno, a sada je presekao stvarno, a Maja je u šoku. Svi su se pitali kako Maja njemu može da zabrani da raskinu - dodao je Ivan.

- Darko moram da se ubacim, Asmin je danas rekao u radiju da se izvinjava Takiju zbog svih reči, i da sve Taki ima pravo da mu kaže, a onda ti Darko kažeš za Takijev članak, i kao presekao je - dodala je Kačavenda.

- On je dvadeset puta presekao, i on i Maja, a ovo večeras je kap koja je prebila čašu. NIje njemu Taki prebio porodicu, sve što je Taki rekao, on je to govorio i ranije - dodao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

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