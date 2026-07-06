Nora neće moći očima da je vidi: Aneli dala potporu Maji za Asmina, pa Staniju počastila nezapamćenim uvredama! (VIDEO)

Atmosfera se usijala u trenu!

U toku su intervjui sa Darkom Tanasijevićem, a naredni sagovornik kog je ugostio u Šiša bar je Aneli Ahmić.

- Šta te najviše živcira kod Stanije? - glasilo je pitanje.

- Sve me živcira, sve te izgovorene rečenice koje m izgovara. Video si sinoć kako si se udružili čim se malo posvađao sa Majom. Sinoć sam bila na Majinoj strani i savetovala je. Rođen je za gaženje. Ona mije najodvratnije smeće. Živim ovde život kao i kod kuće. Još se buni što sam je nominovala. Posle njega najveći monstrum je ona. I ona što omalovažava. On je rekao da je i nju varao isto. Sve joj kontra veruje. Rekao je i njoj da ju je prevario sa njih 5-6. Mevlida se bunila što je ne zovemo kući, tri puta mi je ušla u kuću. Znali smo ne pričati po par meseci zbog njihovih sr*nja. Nikada nam nije bila u kući novoj. Mi smo nedeljom išli na ručak. Eno je u depresiji u Odabranima. Sve nas je juče zgazila kao mrave. Neurotična ženturača. Slobodno neka priča kako hoće, a ja ću videti da li ću kalkulisati. Ne vole je ljudi zato što je takva. Zato nije Anđelo ušao u vezu sa njom. ja sa Majom imam svađe i dođe to prirodno. - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš što se ona obratila Nori u kameru i ostavila snimak u amanet? - pitao je Darko.

- Nora neće moći očima da je vidi. Ku*etina koja joj je skinula oca i ogulila. Neka ga je ogulila. Ona je ugrožena i neće je niko. Njoj je vreme prošlo. Ona može samo nekog da vodi za ruku kao kera i da pravi ljubavne klipove. Ona je sama sebi skinula masku - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš sve ono što se zbilo između Asmina i Maje? - pitao je Darko.

- Ja uvek pronađem opravdanje za Maju. Ja sam najgore uvrede pretrpela od njega. ne mogu da poverujem da Maja njemu prva izgovori te rečenice, mislim da on nju prvi vređa. Uvek ću biti tu negde na njenoj strani. Rekla sam joj da ga pusti da mu skinem masku i šta će raditi 2 dana. Išao bi oko Stanije, obletao bi, a ona bi jedna dočekala da skine njega Maji pa da mu uzme honorare koje je zaradio. Ja znam Stanijin mozak. - rekla je Aneli.

- U kojoj meri likuješ što si bila blam snajka Durdžića? - pitao je Darko.

- Dobili su i Staniju. Ja sam bila jako skromna, i kad on nije imao i ja sam doprinosila. Znao je nekad da nema ništa. Posle toga su dobili Staniju koja ga je ogolila. Podržavam Makicu nega gura 100 na sat - rekla je Aneli.

Autor: Teodora Mladenović