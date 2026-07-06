Njen ker se odvezao i drago mi je: Sofija jedva dočekala svojig 5 minuta da oplete po Asminu i Maji, pa Kačavendu urnisala komentarima! (VIDEO)

Ne štedi na rečima!

U toku su intervjui sa Darkom Tanasijevićem, a naredni sagovornik kog je ugostio u Šiša bar je Sofija Janićijević.

- Šta se zbiva između tebe i Asmina? - pitao je Darko.

- Pa od kad je bila tema Dane, pre nekih mesec dana. Rekla sam za skidanje maskica još dok je bio rođendan Velikog šefa. Ne zaboravljam šta mi je rekao, takođe i Maja. On je polupripit stao i mene gledao. Nisam to htela da potežem za stolom, ali bih u prvoj svađi to rekla. Gledao me je i pre žurke za stolom, ima ogledalo ispred i iza mene, mada se on vadi da je to slučajno i spontano. Maja me je odmah napala i počela da vređa moju porodicu. Šta to može našu institzuciju da poremeti? Nesigurna, poremećena devojka koja ne zna šta će sa sobnom. Ušla je u fejk odnos da ne bi sedela tamo. Sve radi lažno. Mene je njihov s*ks jutros probudio. Bilo je kao na stadionu. Imali su nasilan s*ks, kao da je hteo još više da je ponizi. U par navrata im se podigao jorgan. Gadni su mi, dva crna gavrana. Devojka je bolesna. Njoj treba otac da pomogne da je izleči. - rekla je Sofija.

- Kada Maja kaže da je institucija šta tebi prolazi kroz glavu - pitao je Darko.

- Ni za šta pametno i lepo ne može da bude institucija. Devojka koja je promenila 19 partnera i ima obraza da neku devojku nazove ku*vom. Znaš kako mi je drago što me je gledao. Njen ker se odvezao i drago mi je. Sad neka ona pati, zaslužila je. Asminu je Stanija trofej, premija i jedina žena s kojom je bio gde je mogao da bude gospodin. Ona je Lala, a on je Po, Teletabisi. Njemu je najveća kazna što je završio sa Stanijom. - rekla je Sofija.

- Šta ćem sa tobom i Terzom? - pitao je Darko.

- Nestabilan dečko. Mi smo u vezi, a on može da priča šta hoće. Ja nisam kao Maja, ja sam fleksibilna. Meni iskreno odgovara ovakav odnos. - rekla je Sofija.

- Kako komentarišeš Milenu Kačavendu i njene ratove? - pitao je Darko.

- Ona mene ne ispušta iz usta. Ljuta sam na Daneta, nije imao potrebe da se javlja. Milena je totalno prolupala. Treba da vodi računa šta će reći svom sinu Lazaru što je imala se*s kombinacije i išla u Etno selo i pušila JAnjušu, ne znam ni ja šta je radila. Cela je uvenula, katastrofa. - rekla je Sofija.

Autor: Teodora Mladenović