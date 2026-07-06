SVE MU SE VRATILO, STIGLA GA JE BRZO KARMA: Dačo jedva dočekao da oplete po Asminu i Maji, pa Luku jednim potezom razotrkio! (VIDEO)

Granice su pomerene!

U toku su intervjui sa Darkom Tanasijevićem, a naredni sagovornik kog je ugostio u Šiša bar je Danilo Dačo Virijević.

- Šta je ono što je juče ostavilo najveći utisak? - glasilo je pitanje.

- Sinoć mi je bio šok da Maja priča o Asminovoj porodici. Potvrdila je sve što je Aneli pričala. Rekao sam da će pasti pomirenje za 15h, omašio sam bilo je posle 10h. Dva blama. Asminu se desila ona situacija kada je hteo Aneli da namesti. Asminu se sve vratilo, stigla ga je karma, bilo je brzo. Maja mi deluje kao da svom ocu nešto radi u inat. Meni da neko tako ispljuje oca i da ona poslke legne sa njim i ima s*ks. Pokazali su da ne vle svoju porodicu i da je ne poštuju. Njima su samo polni organi u glavi. On je pi*kopaćenik, a omna ku*copaćenica. Sada priča Maji kako mu se Stanija nasmešila. On je srećan što mju Stanije nije to rekla. Rekao je da je Stanija prema njemu bila najbolja. Ja sam to preneo Staniji. Maja nema šta nije izgovorila za Aneli i sad ona savetuje Maju. Stanija je rekla da hoće da ga pusti 2 dana da prizna da ona njega nije vreala i da on ne mora da se izvini već njenoj porodici. Ono sinoć je bila katastrofa. - rekao je Dača.

- Sinoć je bila srčana prema Anđelu, kako gledaš na to pucanje odnosa? - pitao je Darko.

- Nije baš tako ni Anđelo naivan. Čim je čuo da ostaje nije mogao da isprati tu priču. On je vrlo dobro znao da je ona htela priču i on je to prihvatio. Nisi baš ti iskren u svemu. On je kompleksaš. Mne etakve osobe ne zanimaju. - rekao je Dača.

- Kako gledaš što se Luka umešao i stao na Stanijinu stranu? - pitao je Darko.

- Luka je takav paćenik. Ja ne znam kako ti njega nisi primetio kako je prebledeo što ga nisi podigao dab iskomentariše temu. On je paćenik rijalitija. On koji ustaje srčano da komentariše Anđela i Staniju. On ne može Anđela da smisli još od kad se muvao sa Aneli. On je bio spreman da stane na Stanijinu strtanu samo da njega zagzi. - rekao je Dača.

Autor: Teodora Mladenović