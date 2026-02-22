Rijaliti zvezda poznata po rasturanju tuđih brakova: Boginja dočekala svojih pet minuta, pa obrisala patos s Majom Marinković (VIDEO)

Ne štedi reči!

Tanja Stijelja, poznatija kao Boginja, naredna je dobila reč kako bi iznela svoju nominaciju.

- Asmine, mi smo okej, kada braniš Maju lažno napadaš druge devojke. Lažno si to radio, priznao si na garnituri, opsovao si me - rekla je Boginja.

- Ne, rekao sam da sam branio nešto što ne može da se odbrani - dobacio je Asmin.

- Kada vidim da se svi vređaju i psuju i tuku, pa se druže...Što se tiče Maje Marinković, rijaliti zvezda kako ona kaže, poznata naša po rasturanju brakova, po udarcima, po ponižavanju drugih devojaka, neiskren prijatelj, ne znam kako te drugarice pozivaju na svadbu jer bi svakoj uzela muža - rekla je Boginja.

- To si u pravu - nasmejala se Maja.

- istripovana, nabeđena, da ti komentarišeš iza tamo da neko ima kratku nogu, a znam da nemam, ali ću i za to da te tužim! Sujetna, ljubomorna i iskompleksirana. Nesrećna si u dubini duše. Najlakše je skinuti se i dati onu stvar. Sve najgore mislim o ovoj osobi, unakazila mi je facu bez razloga. Odvratna si mi, mislim da se šlihtaš ljudima da te ne bi komentarisali. Mislim da nemaš lepo mišljenje o mnogima. Pokušala si sa mnom da spustiš loptu samo to kod mene ne prolazi. Imaju stvarno umišljene devojke sa nekim stavom, ali ti sve radiš na silu, to mi se ne sviđa. Tvoje svađe se svode na to da je neko debeo, prljav, masna kosa, mene ne može da iskompleksira operisana osoba. Ti si se cela operisala, a i dalje si nesrećna - rekla je Boginja.

Autor: Nikola Žugić