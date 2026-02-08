Ona je brutalna u s*ksu: Alibaba bacio oko na Ivanu Stajl, očarala ga vrelim izgledom! (VIDEO)

Ne štedi reči!
Marko Janjušević Janjuš upozorio je Asmina Durdžića da će odlepiti kad vidi kupaće kostime Maje Marinković, a on se prebacio odmah na Ivana Stajl i rekao da misli da je u krevetu ludilo.
- Biće ti zaj*bano kad obuče Maja kupaći, znaš kakvi su njeni? - govorio je Janjuš.
- Nema ni Stanija ništa manji. Možda Ivana ima dobre kupaće, ja mislim da je ona brutalna u s*ksu - dodao je Asmin.
- Meni to neprijatno da komentarišem - rekao je Janjuš.
Autor: A. Nikolić