Ubeđena sam da je Sita nju platila: Hana uverena da joj se Sandra petlja u odnos sa Neriom samo zbog osvetničkog plana porodice Ahmić! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Hanom Duvnjak, a ona je na samom početku pričala o haosu koji se jutros dešavao između Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Oni nisu normalni. Danas su imali s*ks,a meni to nije normalno. Meni je žao Maje. Asmin nema blama i srama i njega ne mogu očima da gledam, ali nakon svega ovoga ponizila se i Maja. Ja mislim da jedna Maja Marinkvić ne treba da se ponižava zbog Asmina koji je ovde došao sa najgorom pričom. Uvrede koje su pale juče, Taki, pa meni sve to nije normlano. Ja mislim da on sve misli što priča u svađi jer on više govori loše stvari nego što govori dobre. Asmin sve ovo misli. On ne može da izdrži da ne bude sa njom jer ona ne popušta, a on nema jačinu da kaže da je gotovo, pa čeka da izađe - govorila je ona.

- Stanija i Aneli imaju sve žustrije sukobe, kako gledaš na to? - pitao je Darko.

- Mislim da je Stanija ovde glasija i da ima više argumenata, a Aneli samo zna da vrišti i pominje Noru. Mislim da Stanija nju svaki put ugasi- Stanija se zaj*bala kad je rekla da je Aneli za sve u pravu, ali mislim da je spuštala loptu i htela da vidi dokle će - odgovorila je Hana.

- Kako ste Nerio i ti i koliko vam odmaže Sandra Todić? - pitao je voditelj.

- Mislim da ona nema emocije nego da ovo radi zarad opstanka i priče. Ja sam ubeđena da je Sita nju platila, namestila priču sa trudnoćom da bi se vratila i meni pravila pakao. Ništa joj nisam uradila, a ona je opsednuta sa mnom - dodala je Hana.

Autor: A. Nikolić