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DRUGARSTVO PRED SAMIM PUCANJEM! Luka pobesneo zbog malog budžeta, pa osetio gnev zbog Ivanovog izlaganja o Aniti: IZVINI, NEĆU UZETI PARE... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drugarstvo na tankom ledu?!

Naredni koji je dobio budžet od ovonedeljnog vođe Ivana Marinkovića bio je Luka Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tri hiljade, mali budžet. Često pokazuješ žal zbog Aneli. Pokazuješ volju da se priča o njoj i nastavljaš se. Ne kažem ja da ne voliš Anitu, ali da obraćaš pažnju na Aneli, to je istina. Ja sam neke stvari izgovorio na Anitin račun ranije, ne mogu da ih poreknem danas. Isto tako, ljudi ti se ne smeju jer si duhovit, već jer si često napadan u svemu što pokušavaš.

- Ivane, jedina osoba koja s kojim sam se napolju čuo pored Terze napolju si ti. Jedemo iz istog tanjira, Anita nam sprema. Mislim da želiš da se izdvojiš kao komentator pred kraj. Ivane, sedimo zajedno i provodimo vreme zajedno, nismo svađu jednu imali i ja sad treba da dozvolim sutra da mi kažeš da je provincijska profuknjača?! Definicuju toga mogu na razne načine da tumače ljudi - rekao je Luka.

- Ne mogu da povučem reč koju sam izgovorio pre. To negde znači da se žena smuca i želi da bude u fokusu nečijem. Ona bi ponovo za mene bila kada bi tebe prevarila. Sad nije to, jer je trudna, ima tebe i ne pokazuje to što je radila tri prva mesaca ovde i u ''Eliti 7'' - kazao je Ivan .

- Razočarao si me - dodao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ti rekao da bi za mene ona bila loša da uradi opet neke loše stvari, koje je radila pre tebe - kazao je je Ivan.

- Ispada kao da ti više poštuješ druge ljude nego mene. Više poštuješ Hanu i Neria, nego Anitu i mene. Meni si dao mali budžet, a ja bih tebi dao srednji ili veliki da sam ja vođa, to je istina. Želim da naš odnos bude za tri hiljade od ovog trenutka. Ako je tebi Anita mogla da kaže da sada ima dobro mišljenje o tebi, a nekada nije imala, kako ti onda o njoj ne možeš da kažeš nešto popust toga?! - rekao je Luka.

- Je l' ti to meni namećeš šta ja da kažem? Nije mi jasno - rekao je Ivan.

- Ne. Jedno je da si ti govorio o njenim manama, a ono što si ti rekao je ostavljanje prostora da ti o Aniti imaš i dan danas katastrofalno mišljenje - kazao je Luka.

- Rekao sam sao činjenice. Kako je ona skakala i ponašala se pre veze sa tobom, da se nije promenila u odnosu na ''Elitu 7''. Ne mislim da je Anita ku*va, ni sad iz odnosa sa tebom ne mislim da je profuknjča - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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