NISI SE OSTVARILA KAO MAJKA JER SU TI DRUGE STVARI BILE PREČE: Ivan iskoristio svojih pet minuta da opljuje Staniju, ona mu uzvratila bez pardona, pa istakla da sa Asminom nije bila iz KORISTI: FINANSIJSKI SAM JAČA OD NJEGA! (VIDEO)

Šok!

Naredna koja je dobila budžet od ovonedeljnog vođe Ivana Marinkovića bila je Stanija Dobrojević.

- Stanija, ti si veoma zla osoba. Mislim da si naštelovani rijaliti igrač. Nisi ostvarena na tom polju majčinstva, kako si i sama rekla, Asmin nije bio materijal za oca, te je jasno kao dan da ti je očigledno neka korist bila važnija od toga da postaneš majka. Aneli i Maju očima ne možeš da vidip, to je jasno kao dan. Ti si jedina osoba, koja je osim Matore i mene rekla da je Anđelo pi*ka, tu smo se ti i ja usaglasili sa mišljenjem, jer je to stav koji ja imam o Anđelu Rankoviću - rekao je Ivan.

- Rijaliti karijeru sam nekoliko godina. Ušla sam u rijaliti ponovo, kada je Aneli ušla u rijaliti i mene optužila kao preljubnicu. Tada me je najstrašnije uvredila. Ranije sam u rijaliti ulazila kao klinka, koja se zaljubi, a ovog puta sam želela da raščivijam celu priču sa Asminom. Da, jesam starija, ali sam imala pogrešan ljubavni izbor. Što se tiče ovoga što mene učesnici komentarišu, ja sam neko ko živi živi onako kako želi, ume i zna. Ja sam neko ko slika dobrovoljno svoju zanjicu, ne zanima me ko kako gleda na to. Ja treniram, živim i stvara, to je moj život. Ne varam svoje partnere i nemam vremena za to. Od Asmina sam finansijski sam veoma jača. Neću ni da pričam o obrazovanju - kazala je Stanija.

Autor: S.Z.