OGOVARAŠ ME IZA LEĐA, TO SAM ČUO: Ivan se obratio Kačavendi, otkrio šta misli o njoj, pa priznao da OSUĐUJE njeno ponašanje! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Naredni ko je dobio budžet od ovonedeljnog vođe Ivana Marinkovića bio je Dača Virijević.

- Dačo, mali budžet. Ti imaš neki svoj stav, veoma umeš da budeš prek na rečima, ali to ne znači da ljudi treba da se zaleću na tebe - rekao je Ivan.

- Milena, mali budžet. Ja nisam neko ko želi čoporativno da gazi nekog. Nisam takav tip. Nikada nisi smela sebi da dozboljiš da mi tebe gledamo kao učesnicu koja nama ovde mafija, koja će nama svima da je*e majku - rekao je Ivan.

- To su učesnici govorili na osnovu mog muža, pominjali ga, pa pravili neke priče - kazala je Milena.

- Mislim da ti ova sezona jeste najgora. Ogovaraš me sa drugima iza leđa, ja to čujem, ali to je tvoje pravo - rekao je Ivan.

Autor: S.Z.