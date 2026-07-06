Prijateljstvo se svelo na tri hiljade dinara?! Ivan i Luka u novom verbalnom klinču, Marinković ga saterao u ćošak: Da sam ti dao četiri hiljade, a isto rekao, bilo bi drugačije... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću u večerašnjoj emisiji "Izbor potrčka", kako bi dao svoj sud o podeli budžeta ovonedeljnog vođe Ivana Marinkovića.

- Šta te je danas razočaralo toliko u Ivanovoj podeli budžeta - pitao je Milan.

- Razočarao me je kao čovek, jer smo stvarno bili dobri. Čovek ode u vojsku i nađe prijatelja za ceo život. Danas sedim i razmišljam, je*ote, on je to, on nije navikao da ima prijatelje, nikada ne dobija ništa od spolja. Ja ne znam šta da kažu za Geru ovde, on bi ga branio ovde, a kada ustane i kaže: "Ja sam tebe branio", pa nije. On je branio ovog čoveka, pa kako ga braniš ako danas kaže da je najgori?! Za mene je poraz, ja sam završio svaku komunikaciju, mene je povredio - rekao je Luka.

- Šta to onda znači!?! Ti sada govoriš kao da smo ti i ja pili, kao da smo bili najbolji prijatelji. Ja imam 47 godina, moji prijatelji i drugovi koje znam ceo život, njih boli ku*ac za rijaliti. Ti si za čoveka koji ti je bio najbolji drug, kako kažeš, rekao sve najgore u dve rečenice - rekao je Ivan.

- Ivan može sa tobom da sedi, da se druži, jede, grli i ljubi, ali to za njega ništa ne znači. Ja sam njega zavoleo - rekao je Vujović.

- Sada ja tebi treba da kažem, šta ćeš ti najbolji drug sa Asminom?! Meni Asmin nije je*ao ženu, meni Asmin nije oteo verenicu. Šta je tebe razočaralo od mene osim 4.000?! - rekao je Ivan.

- On je danas rekao da ja imam žal za Aneli, kakvu je onda on žal tu pokazao?! Po čemu?! Što ustanem da prokomentarišem kada me voditelj podigne?! Ja kao neko ko je sa kim blizak, imam pravo da me povredi. On Urošu daje četiri hiljade, meni daje tri hiljade?! - rekao je Luka.

- Znači ipak se svelo na četiri hiljade...Tebi da sam dao četiri hiljade i rekao ti sve isto, drugačije bi bilo. Ti si rekao da sam ja danas pokušao da pokažem da sam komentator, da li si ti lud?! A ti si mene hvalio kao komentatora - dodao je Marinković.

- Evo, ovo je uradio pred kraj rijalitija da bi dobio neki lajk. Luka nikada nije išao protiv Terze, nikada. Ja nikada nisam bio komentator Terzi - rekao je Luka.

- Najveći poraz Ivana Marinkovića je to što ga danas na anketi niko iz njegovog doma nije naveo. Retko ko ga je naveo na pozitivnom nečemu, a da se nije nametnuo - rekao je Bora.

- Daj ne se*i bre večernja školo, ne može da istrpi to što sam dobar sa Boginjom, ne bih ti ni davao na značaju, ti si za mene amater - rekao je Ivan.

- On je na wc šolji potpisao razvod, pričao je to za ženu da joj je napravio dete u wc, on nema prava uopšte da se nekom paru umeša u vezu i da priča tako neke stavove, čovek ništa dobro nije pokazao - rekao je Santana.

Autor: Nikola Žugić